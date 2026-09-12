Rafa Nadal aconsejó al verdugo de Carlos Alcaraz en el US Open y ahora está en la final: "Fue una lección para Ben Shelton"

El estadounidense es admirador del manacorí y el padre del tenista habló con Nadal antes de encarar el US Open. Su consejo le ha permitido eliminar a Alcaraz y llegar a la final del que podría ser su primer Grand Slam

El nuevo gigante del tenis mundial está ya a las puertas de su primer Grand Slam. Y si lo consigue será gracias a una pequeña pero crucial aportación de Rafa Nadal.

Ben Shelton (Gainesville, Florida, 2002) se ha convertido ya en una de las primeras espadas de la ATP gracias a un físico que asusta: 88 kilos y 1,93 metros. Y tras cargarse a Carlos Alcaraz en cuartos de final en un batalla titánica de cinco sets, ha hecho lo mismo con Frances Tiafoe en semifinales, pero en cuatro mangas: por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5.

Después de 3 horas y 17 minutos, el norteamericano obtuvo su billete para una final donde se medirá al alemán Alexander Zverev para intentar colocar en sus vitrinas su primer 'Major'.

Si lo logra será el primer campeón estadounidense en Nueva York desde Andy Roddick en 2003. Eso sí, por ahora el cara a cara le hace ser el perdedor en todas las apuestas, ya que el germano le ha derrotado en sus cinco enfrentamientos previos, incluida la final de Múnich en 2026.

"Voy a necesitar que el domingo pongáis toda vuestra energía. Voy a ir a por todas. Lo voy a dejar todo en la pista. Espero que vengáis a apoyarme. Hagámoslo por Estados Unidos", dijo Shelton al terminar el partido, dirigiéndose a la grada.

El estadounidense, a sus 23 años, está disputando su mejor temporada, en la que ya ha conquistado cuatro títulos sobre todas las superficies: el Masters 1.000 de Canadá, los 500 de Dallas y Múnich y el 250 de Stuttgart.

Ben Shelton se lleva el duelo con su 'hermano'

Esta pasada madrugada, enfrente, tenía a Tiafoe, el único estadounidense que, además de Andre Agassi, ha jugado tres semifinales en Nueva York este siglo, aunque nunca ha logrado superarlas. Tiafoe se hizo con el primer set tras romper el noveno juego con una doble falta de Shelton y cerrarlo al saque.

Pero igual que hizo contra Alcaraz en la madrugada del miércoles, Shelton se rehízo y le dio la vuelta al partido. Dominó desde que logró el 'break' para el 2-0 en el segundo set y no permitió a Tiafoe volver a asumir el control.

En el cuarto set, que sería el último, todo parecía destinado a un 'tie-break' cuando con Shelton, con 6-5 y al resto, se puso 0-40 al saque de Tiafoe. 'Big Fo' salvó el primero, pero entregó el partido con una doble falta en la segunda bala.

"Foe es como un hermano mayor para mí. Salir juntos a esta pista, Arthur Ashe, es algo muy especial. Este es el lugar donde queremos estar al final de este torneo. Este es el torneo favorito de los dos, nuestra pista favorita del mundo, y hacerla vibrar es la mejor sensación que existe", dijo Shelton.

Tras el partido de este viernes, Shelton se asegura salir de Nueva York como número 4 del mundo y Tiafoe como número 8, ambos con el mejor ranking de sus carreras.

Rafa Nadal, uno de los artífices de su explosión en el US Open

Y tras conseguir su billete para la final, el padre y entrenador de Ben, Bryan Shelton, ha revelado el consejo que recibió su hijo por parte de Rafa Nadal.

Concretamente, hablaron con el balear cuando, tras levantar el título en el ATP Montreal por segundo año consecutivo, cayó en su debut en Cincinnati ante Jaime Faria, lo que frenó su inercia antes del US Open: "Recuerdo haber hablado con Rafa un par de días después de aquel partido. Lo llamé y estuvimos conversando. Rafa me decía: 'Tienes que ser capaz de superar ese primer partido, tener el día libre y luego volver a desplegar tu mejor tenis la semana siguiente'. Así que fue una lección para Ben: hay que saber reponerse cuando ocurren cosas buenas, igual que cuando surge la adversidad o se atraviesan momentos difíciles".

Posteriormente, también hablaron tras cargarse a Carlos en cuartos de final, donde les dio otro consejo: "Me dijo lo importante que sería para él entender que el partido de esa noche iba a ser aún más duro —precisamente por tener que recuperarse tras lo anterior—, ya ​​que mucha gente quiere descansar y celebrar después de haber logrado algo positivo. Lo que decimos es: no celebres hasta que te hayas distanciado del resto; tienes que ganar el siguiente partido. Hay que consolidar el éxito. Luego, ojalá la semana que viene, ya podremos celebrar un poco".