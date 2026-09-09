Carlos Alcaraz, tras caer en el US Open, avisa cual es su próxima prioridad: "Quiero descansar y competir en lo que resta de año porque quedan torneos importantes"

El tenista español cedía en cuartos de final del US Open ante Shelton en cinco sets y, pese a ello, salía satisfecho con su actuación

Carlos Alcaraz aún tuvo cuerpo tras luchar cuatro horas y media y acabar a las 3:30 horas de la madrugada en Nueva York para analizar su partido de cuartos de final del US Open 2026. El tenista murciano cayó ante Ben Shelton en cinco sets (6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7)) y se despidió antes e una semifinales de un Grand Slam mucho tiempo después.

Pese a eso y a caer en el 'match tie break' del quinto set, el balance del tenista español era positivo. Pocos esperaban que llegara hasta aquí después de cuatro meses y medio sin competir. y mucho menos que hubiera ofrecido el nivel que ha dado muy cerca de su mejor estado de forma.

Alcaraz, tras ese largo periodo de convalecencia y después de haber tenido dudas sobre su futuro como deportistas, valora más estar sano y así lo reflejaba en su análisis del partido y del torneo estadounidense. "Como dije antes de que comenzara el torneo, mi objetivo era competir, jugar este tipo de partidos y, sobre todo, hacerlo estando sano.Obviamente queríamos ganar, seguir en el torneo, pero lo más importante era salir con partidos jugados, con ritmo alto y, sobre todo, sanos", advierte en de El Palmar.

"Estuvo muy cerca. Así que no voy a estar decepcionado por no haber conseguido la victoria al final. Estoy feliz y orgulloso de mí mismo, de cómo luché durante todo el partido. Me voy de la pista feliz. Me voy con una sonrisa y estando sano. Eso es lo que necesitaba", reitera el tenista español. "Me voy de la pista contento. Me voy con una sonrisa, sano, y esto es lo que necesitaba", sentencia.

Alcaraz sale con la cabeza alta

El tenista español lleva toda la semana hablando de que se va a tomar descansos cada vez que lo necesite y, como pudo demostrar en la previa de este partido cuando se fue de turismo por Nueva York, también priorizará despejarse cuando el esfuerzo mental lo requiera. Eso le ha permitido salir 'indemne' de un partido que, en otras circunstancias, le habría dejado tocado después de caer de forma agónica en la quinta manga.

"Siempre es duro perder este tipo de partidos, pero hay que verlo con perspectiva. Entreno duro cada día para vivir emociones como las de hoy. Creo que fue una noche mágica. Ambos hicimos un gran tenis y significa mucho para mí haber estado a este nivel. Echaba de menos esto: el buscar soluciones durante los partidos, sufrir, disfrutar con el público. Me voy contento a casa", admite.

Alcaraz se tomará un pequeño descanso ahora antes de afrontar en diez días la Laver Cup -del 19 al 21 de septiembre-. "Quiero descansar, entrenar fuerte y competir en lo que resta de año porque quedan torneos importantes", añade, pensando en la gira asiática, París y las ATP Finals, para las que aún no está clasificado.

El saque de Ben Shelton, clave al final

El tenista murciano, ya más centrado en el análisis del partido, señaló que la victoria de Shelton fue por méritos propios y no porque él hubiera cometido algún error. "Después del tercer set estaba realmente cansado físicamente, pero encontré la manera de exigirme un poco más y seguir dando ese extra. En el quinto set empecé a sentirme cada vez mejor, pero estaba jugando contra uno de los mejores. Shelton es una bestia, un jugador increíble y supo jugar realmente bien en cada situación. Hay que darle todo el crédito", estima Alcaraz.

El tenista murciano admite que el cansancio pudo pasarle factura y que, en las condiciones en las que estaban ambos, el saque es determinante. Y ahí tenía ventaja Shelton. "Esta vez, cuando estás intentando luchar y superar todos los problemas físicos, cuando estás muy cansado y, además, él está sacando, te mete mucha presión. Piensas: 'Vale, tengo que intentar meter la devolución'. No sabes si vas a poder jugar el punto o si él va a conseguir un punto gratis con el saque. Creo que en esos momentos él sacó mucho provecho de su servicio. No es una excusa, pero diría que el saque es un arma muy importante en este tipo de momentos", reconoce el campeón de siete Grand Slams.