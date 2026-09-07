La renuncia de Carlos Alcaraz en el US Open toma forma y Sabalenka se apunta también: "Sacrificaremos lo que haga falta"

La bielorrusa ha secundado al español en su defensa de la salud por encima de las obligaciones del circuito. Ahora, la número uno del mundo también está pensando en tomarse un descanso

El Conde de Godó ha marcado un antes y un después en la carrera de Carlos Alcaraz. La lesión de muñeca sufrida por el murciano en el certamen catalán y los cuatro meses de inactividad que ha estado le han hecho resetear mentalmente sobre lo que quiere y lo que no en su carrera.

Y aunque todavía tiene 24 años, el de El Palmar ya ha dejado claro que piensa parar cada vez que lo necesite para cuidarse física y psicológicamente hablando, por muy importante que sea el torneo que se pierda.

Horas después de que el español se haya manifestado de esa forma una vez conseguido su billete para los cuartos de final del US Open, ha salido a la palestra la otra defensora del título, Aryna Sabalenka. Y la bielorrusa le ha apoyado y ha comunicado que ella hará lo mismo.

Tanto en la ATP como en la WTA hay una serie de torneos considerados 'mandatory', que son aquellos que los principales tenistas deben jugar casi por obligación salvo parte médico existente. Pues bien, la bielorrusa ha sido tajante al respecto: "Me encantaría ver cambios en el calendario, que se eliminen los eventos obligatorios para que los jugadores puedan decidir qué es mejor para su salud. Si juegas a un nivel como el de Carlos, muy constante, es complicado para el cuerpo".

En este sentido, Sabalenka también ha recalcado la necesidad de no acudir a eventos si no hay una modificación del calendario y sus normas: "Si los organismos no lo reducen, tendremos que sacrificar puntos de ranking, posición en el ranking, lo que sea, con tal de proteger nuestros cuerpos".

No obstante, Aryna confía en que sean escuchadas y tomas en cuenta estas protestas: "Espero que sí, que la WTA y la ATP, de alguna manera, relajen un poco el calendario para nosotros, para cuidar realmente de nuestra salud".

La protesta de Carlos Alcaraz en el US Open

El español Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del US Open cuando nadie daba un duro por él tras cuatro meses fuera del circuito por lesión.

Y murciano ha aprovechado la ocasión para mandar un aviso a navegantes. A partir de ahora, su cuerpo y su mente serán prioritarias a la competición: "No serán cuatro meses, pero me tomaré descansos de uno o dos meses, en el futuro me perderé torneos de los que son obligatorios".

Pese a dicha advertencia, también ha sido sincero con la lesión de su muñeca derecha: "No, esta lesión no fue por jugar demasiado. Hay lesiones que son de pura mala suerte. Soy de los que no necesitan jugar muchos torneos. Así que prefiero estar mental y físicamente sano para afrontar los torneos, sentir la emoción de la competición y participar en ellos, sea lo que sea. Siento que uno puede tener esos momentos para descansar, prepararse bien para los torneos, prepararse mentalmente".

El desliz que tuvo con el cuadro del torneo del US Open

El español Carlos Alcaraz fue protagonista tras ganar a Tommy Paul por una curiosa anécdota también cuando, entrevistado en directo por Andy Roddick en el Abierto de Estados Unidos, se enteró de que su rival en los cuartos de final sería el ganador entre Ben Shelton y el griego Stefanos Tsitsipas, y no el ganador del cruce Daniil Medvedev-Frances Tiafoe.

"Dios, pensaba que jugaría contra Medvedev o Tiafoe", admitió Alcaraz al contestar a Roddick en la cadena estadounidense ABC, antes de empezar a reír junto al exjugador.

"Sorpresa, ¡de nada!", le dijo Roddick en directo. "No había visto bien el cuadro. Seguro voy a ver el partido. Tsitsipas está jugando muy bien, está recuperando confianza. Shelton también está jugando muy bien. Veré el partido, a ver quién gana y estaré preparado", aseguró Alcaraz sonriendo.