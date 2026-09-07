Carlos Alcaraz tiene un grave desliz en el US Open y Paul lo deja claro: "Jugar contra él es una mierda"

El murciano se ha equivocado al mirar el cuadro del torneo y, tras vencer a Tommy Paul, pensaba que sus rivales eran otros. El estadounidense subrayó tras el partido que el español está a otro nivel

El español Carlos Alcaraz fue protagonista este domingo de una curiosa anécdota cuando, entrevistado en directo por Andy Roddick en el Abierto de Estados Unidos, se enteró de que su rival en los cuartos de final será uno entre Ben Shelton y el griego Stefanos Tsitsipas, y no el ganador del cruce Daniil Medvedev-Frances Tiafoe.

"Dios, pensaba que jugaría contra Medvedev o Tiafoe", admitió Alcaraz al contestar a Roddick en la cadena estadounidense ABC, antes de empezar a reír junto al exjugador.

"Sorpresa, ¡de nada!", le dijo Roddick en directo. "No había visto bien el cuadro. Seguro voy a ver el partido. Tsitsipas está jugando muy bien, está recuperando confianza. Shelton también está jugando muy bien. Veré el partido, a ver quién gana y estaré preparado", aseguró Alcaraz sonriendo.

Espontaneidad y sinceridad por los cuatro costados. Es la nueva generación de deportistas top que tenemos hoy día. Al igual que Lamine Yamal es capaz de dormirse en el autobús de cara a una final con España o con el Barcelona, Carlos Alcaraz es capaz de ganar un Grand Slam sin saberse ni siquiera el cuadro que le puede llevar a la gran final.

El murciano, defensor del título, eliminó este domingo a Tommy Paul (6-4, 6-3 y 6-4) y ahora se enfrentará a Shelton o Tsitsipas en cuartos de final.

La nueva celebración de Carlos Alcaraz

Y al igual que el futbolista barcelonista es un enamorado de los bailes, 'tik tok' y las celebraciones, Alcaraz está cautivando a todos con su manera de festejar sus triunfos en este US Open 2026.

El de El Palmar está innovando en cada partido y frente a Paul hizo otra con dedicatoria a sus familiares que estaban en la grada y que sabían ya lo que haría.

Tommy Paul no fue rival y lo admite: "Está a otro nivel que el mío"

Era el primer gran examen al que se enfrentaba Carlos Alcaraz en este último Grand Slam del año y lo superó con sobresaliente. Hasta Tommy Paul se fue decepcionado consigo mismo por no haberle sido capaz de plantar cara ni después de cuatro meses inactivo.

La rueda de prensa del norteamericano fue un espectáculo y un ejercicio de transparencia plena, no escatimando en elogios hacia el tenista español.

"Yo venía jugando muy rápido y golpeando muy bien de derecha. La sensación es que simplemente me superó, que estaba jugando a un nivel diferente al mío. Creo que hubo muchas cosas que podría haber hecho mejor, pero también podría haber hecho muchas cosas mucho mejor y aun así haber perdido ese partido", subrayó el tenista estadounidense.

Así vio Paul a Carlos Alcaraz de su lesión

El norteamericano fue cuestionado por el nivel que ofreció Alcaraz y por la lesión de este: "Creo que ha jugado bastante bien. Sigue golpeando la derecha muy fuerte y sacándote de la pista con ella. Tengo la sensación de que quizá está variando un poco más al resto. Antes del partido vi que quizá la velocidad de su primer saque había bajado un poco respecto a antes de estar tanto tiempo parado, pero creo que lo compensó muy bien con el primer golpe después del saque.

Y en este mismo sentido, se sinceró a más no poder: "Es una mierda, ¿sabes? La sensación era que estaba jugando a un nivel completamente diferente al mío. Como dije al principio, podría haber jugado muchísimo mejor y aun así haber perdido ese partido. Estaba hablando con mi equipo justo después del encuentro. Es frustrante porque piensas: 'Joder, es muy difícil ganar este tipo de partidos contra él'. Pero, al mismo tiempo, aprendes muchísimo cada vez que juegas contra él. Cada vez que me he enfrentado a él, después hemos ido a la pista de entrenamiento con nuevas ideas sobre las cosas que hace bien y sobre lo que yo puedo intentar incorporar a mi juego".

Por último y sobre la manera en la que se ha recuperado el murciano, Tommy respondió de forma tajante: "Bueno, supongo que Carlos es diferente. Como dices, cada persona es completamente distinta. En mi caso, necesito un par de torneos para regresar y volver a sentirme realmente bien, o al menos disputar un par de partidos ajustados y, a partir de ahí, quizá empezar a sentirme mejor. Y creo que quizá él tuvo algo parecido al principio del torneo. Pero es impresionante estar tanto tiempo parado, regresar y jugar tan bien como lo está haciendo. Yo no podría hacerlo, desde luego".