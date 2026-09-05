Dani Mérida deja solo a Carlos Alcaraz en un US Open 2026 que ve el inesperado resurgir de Tsitsipas y Medvedev

El tenista madrileño cae en tercera ronda del Grand Slam norteamericano, en tres sets ante Alex Michelsen, que ahora se enfrentará al argentino Etcheverry

Dani Mérida vio frenada su progresión en el US Open 2026 por el tenista al que más se ha enfrentado este año, el de su salto al ATP Tour, un Alex Michelsen que vengó la derrota sufrida hace pocas semanas en Montreal y superó en tres ajustados sets al tenista madrileño.

La derrota de Mérida, deja a Carlos Alcaraz como único representante español en el cuadro masculino del US Open 2026 -aún queda Bucsa en el femenino-, aunque le permite completar su mejor actuación en un Grand Slam hasta ahora, un torneo estadounidense que no sólo recordará por eso, sino también por haber ganado a un exTop-5 de como Rublev.

Mérida llegaba a esta gira norteamericana sin haber ganado aún ningún partido en pista rápida en el ATP Tour y se marcha con un balance de 8 victorias y tres derrotas, y unos cuartos de final en Montreal, una tercera ronda en el US Open, la misma que en Cincinnati, y victorias importantes (Humbert, Bergs, Michelsen, Cilic o el propio Rublev). Además de un puesto provisional entre los 40 mejores del mundo.

En esta ocasión, ante Michelsen, se vio superado y cayó por 7-6(5), 6-4 y 6-3 en 2 horas y 9 minutos de partido. Pese a perder en tres sets, fue un partido muy igualado. Y fruto de ello fueron las cinco bolas de 'break' que tuvo el madrileño, por siete su rival. Ahí, Michelsen supo jugar mejor y eso acabó decantando el partido de su lado en las dos últimas mangas. Las siete dobles faltas que cometió le mermaron mucho en momentos importantes.

Etcheverry gana el duelo argentino

La sexta jornada de competición en el US Open, aparte del triunfo de Alcaraz y la derrota de Mérida, también dejó el pase a octavos de final del argentino Tomás Martín Etcheverry, algo que nunca había logrado en toda su carrera.

Etcheverry derrotó a su compatriota Mariano Navone, el verdugo del serbio Novak Djokovic, por 6-4, 6-4 y 6-3 en 2 horas y 26 minutos y ahora será el rival del verdugo de Dani Mérida, Alex Michelsen.

Medvedev y Tsitsipas vuelven por sus fueros

El que, por otro lado, está volviendo en silencio es el ruso Daniil Medvedev y, con más 'alboroto' por lo inesperado, el griego Stefanos Tsitsipas, dos tenistas que habían llegado a Nueva York en un momento muy complicado.

Medvedev derrotó al francés Arthur Rinderknech con un triple 6-4 y se ha metido en el Top-5 en el ránking ATP, algo impensable viendo sus resultados en los anteriores Grand Slam o, más recientemente en los de la gira americana, donde cayó siempre en las primeras rondas.

Stefanos Tsitsipas, por su parte, confirmó su recuperación y superó al checo Jiri Lehecka, uno de los mejor clasificados que quedaban en el cuadro. El griego, sorprendentemente, es la primera vez que se mete en la cuarta ronda de Nueva York en toda su carrera y también es la primera vez que llega tan lejos en un 'grande' desde Australia 2024.