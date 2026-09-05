Athletic Club - Atlético de Madrid: alineaciones posibles, horario y dónde ver en TV hoy el partido de LaLiga EA Sports

Los pupilos de Edin Terzic y de Simeone se medirán este sábado a partir de las 16:!5 en la jornada cuatro de LaLiga EA Sports

Athletic Club y Atlético de Madrid vivirán uno de los duelos más atractivos de LaLiga EA Sports y que llega muy pronto ya que solo nos encontramos en la jornada 4 del campeonato liguero. Athletic Club y Atlético de Madrid son enemigos históricos y este sábado vivirán una nueva cita con esa historia en San Mamés. El arranque de temporada de Athletic Club y Atlético de Madrid ha sido ciertamente diferente aunque aún es pronto para sacar conclusiones.

Así llega el Athletic Club

El Athletic Club llega a esta jornada cuatro tras sumar tres puntos en las tres primeras jornadas. Los de Edin Terzic no estrenaron su casillero de puntos hasta el pasado fin de semana cuando cosecharon un valioso triunfo en Balaídos ante el Celta de Vigo. Los leones habían encadenado dos derrotas consecutivas ante Sevilla y Barcelona por lo que había cierto nerviosismo en relación a la adaptación de los jugadores al sistema de Edin Terzic.

Así llega el Atlético de Madrid

Al Atlético de Madrid parece que el arranque de temporada ha venido a confirmar el buen momento en el que terminaron los rojiblancos el pasado curso. Los de Simeone aún no conocen la derrota después de tres jornadas y suman un siete de nueve que solo les deja en la tabla por detrás de Barcelona y Real Madrid, ambos con pleno de victorias por el momento.

Athletic No Iniciado - At. Madrid

Horario y dónde ver el Athletic Club - Atlético de Madrid de LaLiga

El partido entre Athletic Club y Atlético de Madrid podrá seguirse en televisión a través de Movistar Plus+, M+ LaLiga y Orange Fútbol a partir de las 16:15 horas y con San Mamés como sede. Además en ESTADIO Deportivo podrá disfrutar del minuto a minuto en directo y online desde dos horas antes del comienzo del choque en San Mamés. Una vez que la pelota eche a rodar, podrá seguir el encuentro íntegro con nuestros comentarios y posteriormente la crónica y reacciones más destacadas de nuestros protagonistas.

Once posible del Athletic Club

En el Athletic Club, teniendo en cuenta el último triunfo ante el Celta de Vigo, no se espera que Edin Terzic introduzca demasiadas variantes.

Alineación posible Athletic Club: Unai Simón, Areso, Paredes, Laporte, Yuri, Galarreta, Gerenabarrena, Sancet, Nico Williams, Iñaki Williams y Guruzeta.

Once posible del Atlético de Madrid

En el Atlético de Madrid, con Julián Álvarez de vuelta a la convocatoria y con Jonathan David también disponible, se podría esperar alguna variante con la entrada del argentino en el once.

Alineación posible Atlético de Madrid: Oblak, Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Koke, Barrios, Kang-in Lee, Giuliano, Álex Baena y Julián Álvarez.