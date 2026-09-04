Edin Terzic se moja sobre el lío de los jugadores del Athletic Club: "No voy a ser el primero en hablar"

El técnico alemán fue cuestionado sobre el problema de las invitaciones que le fueron retiradas a los futbolistas y que provocó su no comparecencia ante la prensa en el duelo ante el Barcelona

El Athletic Club tendrá este próximo sábado un duro hueso recibiendo en San Mamés al Atlético de Madrid de Simeone y con Julián Álvarez en la convocatoria. Este mismo viernes, Edin Terzic habló en la previa del encuentro ante los colchoneros e hizo un repaso extenso a varios temas relacionados con la actualidad de los leones.

Edin Terzic no quiso entrar a valorar la situación que ha vivido este verano el Atlético de Madrid con Julián Álvarez y prefirió centrarse en su equipo y en cómo preparar el duelo si el argentino está sobre el terreno de juego: "Mira, creo que no es mi trabajo juzgar esta situación tan difícil. Es trabajo de Diego Simeone, del Atlético de Madrid y de Julián Álvarez. No es una situación fácil, pero tampoco es la primera vez en el mundo del fútbol que ocurren situaciones así. Pero esto es, sin duda, algo sobre lo que yo no puedo influir. Y si no puedo influir en ello, no lo miro. Así que lo único que me preocupa es cómo puedo preparar a mi equipo de la mejor manera posible. Y eso significa que también tengo que preparar a mi equipo para que Julián Álvarez esté disponible".

Los problemas de los jugadores del Athletic Club con las invitaciones retiradas por Uriarte

Después del partido del Atheltic Club en el Spotify Camp Nou ante el Barcelona, los jugadores no acudieron a la cita habitual con los medios de comunicación y fue el propio jefe de prensa el que explicó que se trataba por un problema interno con el club. Después trascendió que esta incomparecencia se debía como una medida de protesta por la retirada de las invitaciones que los jugadores tienen habitualmente en los partidos que se celebran en San Mamés.

Este pasado jueves estaba prevista una reunión entre los jugadores y el presidente Jon Uriarte pero el máximo dirigente del Atheltic Club no estuvo presente en Lezama. Este mismo viernes, a Edin Terzic le ha tocado responder a una cuestión en relación a este lío, que según el técnico alemán, no está afectando al ambiente del grupo a nivel deportivo: "Soy consciente de la situación, por supuesto, y entiendo perfectamente vuestro interés en ella, pero, de nuevo, creo que esta es una situación interna del club y debe solucionarse dentro del club. Creo que, si tienes situaciones así, lo mejor es la comunicación y creo que la mejor manera es hablar los unos con los otros, no hablar los unos sobre los otros. Y yo no voy a ser el primero en hablar sobre los demás. Así que creo que vamos a encontrar la solución adecuada. Solo puedo garantizar que, en el campo de entrenamiento, en la sala de reuniones y en el vestuario, nunca ha sido un tema. Y esto es lo más importante para mí, que estamos totalmente centrados en lo que ocurre sobre el terreno de juego".

El cierre del mercado de fichajes del Athletic Club

Edin Terzic también se mostró comprensivo con aquellos jugadores que decidieron salir del Athletic Club en busca de más minutos: "Todos los jugadores que han estado con nosotros desde el primer día conocían su rol y nuestras expectativas y, por supuesto, entendemos perfectamente que la gente no esté contenta con los minutos que está jugando o quizá con el rol que tiene. Y nosotros vamos a ser honestos. En primer lugar, estoy contento por los jugadores que han encontrado buenas oportunidades para mejorar sus situaciones personales. Solo puedo felicitar a todos los clubes porque van a recibir jugadores fantásticos y personas fantásticas".

Además, haciendo referencia a esos jugadores que han vuelto este verano de una cesión, Edin Terzic mencionó a Peio Canales, Gerenabarrena y Hugo Rincón: "Después decidiremos cuidadosamente, cuando esos jugadores vuelvan a estar disponibles para nosotros, cuando regresen de sus cesiones, cómo pueden ayudarnos, como por ejemplo hablamos ahora de Peio Canales, de Beñat Gerenabarrena, que volvió de una cesión, y de Hugo Rincón. Las puertas siempre están abiertas. Nuestra puerta siempre está abierta para las buenas actuaciones y para los buenos jugadores".

El Athletic Club, deseoso de la vuelta de Peio Canales

Precisamente sobre Peio Canales y su posible sustituto en el once, Galarreta, el técnico alemán no escondió lo importante que es para sus sistema Canales: "Por supuesto, vamos a echarle de menos. Es un jugador increíble, es muy importante para nosotros y creo que estaba en un muy buen momento de forma antes de la lesión. Lo bueno es que va a estar fuera muy poco tiempo y la próxima semana va a empezar a entrenar de nuevo sobre el césped, y esperamos tenerlo pronto otra vez".

Sobre Galarreta se mostró confiado en su buen hacer para medirse al Atlético de Madrid: "Es un jugador increíble y muy importante para nosotros. Nos da muchísima estructura en nuestro juego con balón y sin balón porque tiene mucha experiencia y está muy tranquilo en su toma de decisiones. Nunca entra en pánico y nos aporta muchísimo. Esperamos que pueda hacer mañana un buen partido como el que hizo el otro día en Vigo".