El toque de García Plaza a Rubén Vargas, el nuevo plan con Nico Guillén y el 'dardo' al Athletic: "La que se montó"

En su rueda de prensa previa al encuentro ante el Espanyol, el técnico del Sevilla FC repasó la situación del suizo y el canterano e hizo alusión al penalti no pitado a Kike Salas ante el Atlético en comparación con la roja a Yuri en San Mamés

Plenamente satisfecho con el trabajo de José Ignacio Navarro en el mercado para "cambiarle la cara" al Sevilla FC, Luis García Plaza, además de Stassin, Félix Correia y Fofana, se ha encontrado con otro 'fichaje' de última hora como el de Rubén Vargas. El internacional suizo se vio con un pie fuera e incluso desde el club ordenaron que no fuese alineado en los dos últimos encuentros para no poner en riesgo su traspaso al Olympiacos. Pero después de que el conjunto griego no llegase a los 15 millones de euros exigidos en Nervión, el extremo vuelve a ser uno más y el técnico madrileño espera que se enchufe para ser un hombre importante.

De momento, sin embargo, se encuentra tocado. En concreto, sufre una parameniscitis externa de la rodilla derecha, sobre la cual se le está realizando un tratamiento específico. Por ello, se encuentra pendiente de evolución, como ha informado el club, pero tiene muy complicado llegar a tiempo al choque de este próximo domingo ante el Espanyol.

Sobre Rubén Vargas: "Si logramos recuperar su mejor versión es un jugador que tiene que ser importante"

“Durante todo el verano había gente que parecía que iba a salir y se ha quedado, y al revés. Rubén tiene una molestia y hay que ver cómo evoluciona. Esas cosas de irse o no causan mucho estrés, es entendible. Si logramos recuperar su mejor versión es un jugador que tiene que ser importante para nosotros. Pero lo primero es estar disponible. Conmigo la pasada campaña fue un jugador importante que jugó muchos minutos y nos aportó cosas. Ojalá salga de esa molestias y que se centre con nosotros. Confío en que si está físicamente bien sea un jugador que nos dé cosas”, explicó.

Nico Guillén reforzará al Sevilla Atlético este fin de semana: "Queremos que no pierda el ritmo"

Además, con la llegada de más refuerzos, en la sesión de este viernes ya no han participado con el primer equipo canteranos como Manuel Ángel, Ibra Sow o Nico Guillén (quien no se moverá es Miguel Sierra), quienes pasarán a reforzar al Sevilla Atlético en su estreno en Segunda RFEF, este próximo domingo a domicilio ante el Tamaraceite canario (13:00 horas).

Al respecto, el preparador nervionense se detuvo especialmente en el caso del mediocentro onubense, que fue titular en el estreno liguero ante el Rayo Vallecano y jugó la segunda mitad completa ante el Athletic. “La idea es que Nico forme parte de la primera plantilla aunque esté con el filial, pero con Kochorashvili y Fofana va a tener menos minutos. Le he dicho que se ha ganado jugar conmigo, tengo una gran confianza en él. Le citaré cuando pueda participar. Ahora queremos que no pierda el ritmo y el lunes estará con nosotros. Todos los canteranos nos han ayudado muchísimo. Les he dado las gracias y les he dicho que han demostrado que durante la temporada que nos pueden ayudar, pero deben bajar al filial con humildad, con un ojo puesto en el primer equipo . Lo harán. Sé que puedo contar con ellos. He demostrado desde que estoy aquí que me da igual la edad que tengan", destacó.

Analiza la versión del CTA sobre el penaltio a Kike Salas

Por otro lado, Luis García Plaza también se refirió al penalti sobre Kike Salas que reclamó en el último encuentro ante el Atlético de Madrid y a la versión del Comité Técnico del Árbitros, que le dio la razón solo a medias. "Dijeron que tenía que pitar penalti el de campo y que el de VAR no le tenía que avisar. Al final en una Liga tan larga a veces se equivocan y otras fallan. El CTA dijo que hubo una roja que nos favoreció ante el Athletic y ahora dice que hay un penalti que nos perjudicó. Es futbol. No sé la que se montó en Bilbao por eso y ahora te perjudican. Ni hay que montar una grande en un caso ni en otro. Esas cosas van pasando. En teoría te puedes sentir beneficiado un día y otro, perjudicado. Es lo lógico que pase en 38 jornadas”, señaló, en referencia a las críticas de los jugadores del Athletic por la roja a Yuri.

Los errores y los aciertos ante el Atlético de Madrid

Centrado, en cualquier caso, en el duelo de este próximo domingo ante el Espanyol, el preparador sevillista ve a sus jugadores con enchufados. "El equipo está con ganas, creo que estamos bien, en un buen momento, con seis de nueve puntos. Hemos analizado bien el partido del Atlético y en el aspecto defensivo nos faltó ser ese equipo incómodo que estábamos siendo para los rivales, pero fue el encuentro en el que más ocasiones creamos con diferencia. No llegamos a ajustar bien, pero el equipo está con mucha ilusión", sentenció.