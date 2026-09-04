Rubén Vargas continua siendo el protagonista de la sesión del Sevilla antes del Espanyol

El extremo suizo sigue siendo la única ausencia reseñable de una nueva sesión del club hispalense, todo ello con un Luis García Plaza al que se le ve con muchas bromas y un aire distinto comparado a la rueda de prensa antes del partido frente al Atlético

En Nervión, a la espera de que la pelota vuelva a rodar, se respira una felicidad que pocas veces había existido en temporadas anteriores. Eso tiene un claro culpable, y es un José Ignacio Navarro que ha sabido optimizar al máximo los recursos de la entidad sevillista para darle un salto cualitativo a la plantilla. Fofana, Félix Correia y Stassin han sido las últimas incorporaciones de una dirección deportiva que ha cumplido con varios debes importantes que arrastraba el club de épocas pasadas y que han provocado, entre otras cosas, que la afición pueda ilusionarse con ese ansiado objetivo que es el no sufrir. Sin embargo, aquí el que decide es el balón, y eso llegará el próximo domingo.

Son ya muchos los sevillistas que desean que llegue el encuentro frente al RCD Espanyol. Frente al equipo de Monchi, los de Luis García Plaza quieren volver a dar un importante golpe sobre la mesa para continuar las buenas sensaciones de este comienzo de liga. Además, ya se han cumplido las exigencias del técnico, que ya se mostró enfadado en la anterior rueda de prensa por la baja de Oso y la no llegada de nadie hasta ese momento. El final del mercado se preveía apasionante, y eso no falló en la entidad.

Ahora toca trabajar el duelo frente a los de Manolo González y, para eso, el Sevilla cuenta con casi todos sus nombres. Los sevillistas se han ejercitado en esta mañana de viernes con la única ausencia reseñable de Rubén Vargas. El suizo continúa trabajando para recuperarse de sus molestias en la rodilla y, a pesar de que no se le espera para el duelo en Barcelona, está previsto que se reincorpore en los próximos días a la dinámica del grupo. Por el resto, total normalidad, con las nuevas incorporaciones asentándose poco a poco en la plantilla sevillista. Esto último es clave ya que, a pesar de las diferencias en cuanto al idioma y sus respectivas tardías incorporaciones, el que puedan entrar directamente en dinámica es vital para este Sevilla. Como detalle hay que decir que en el caso del portugués Félix Correia, el extremo habla español.

Hay otro aspecto importante, y esos son los nombres del filial que han conformado la dinámica del primer equipo. Nico Guillén, Rafa Romero e Ibra Sow no han estado presentes con García Plaza; por lo que estarán a las órdenes de Diego Galiano en el debut frente al Tamaraceite. Con esto, el club nervionense pelea por seguir con esas buenas sensaciones que las dos primeras victorias dejaron en la entidad.

El final de mercado -a falta de la salida de un Cardoso que continúa apartado y buscando opciones en mercado aún abiertos- ha sido brillante. La dirección deportiva ha sido capaz de traer a jugadores con un mayor valor de mercado a pesar de las dificultades económicas. En modo entendible, tiene una mejor plantilla con menos dinero. Y este puede ser el primer paso de una entidad que necesita muchos cambios aún.