El delantero 'inalcanzable' para el Betis, vendido por menos de lo esperado y dentro de los márgenes verdiblancos

Entre las preferencias de Fajardo, el club verdiblanco dio un paso atrás por Franculino Djú por las elevadas pretensiones (25 millones) de su club, que en las últimas horas ha anunciado su traspaso por un precio muy por debajo y que podría haber cuadrado al Betis

El Betis afrontó el mercado con la prioridad de fichar a un delantero contrastado y cumplió la tarea con la incorporación de uno de los delanteros que más gustaba a la dirección deportiva. De este modo, la entidad heliopolitana realizó el esperado esfuerzo económico, sin salirse de sus parámetros, para atar a Troy Parrott, presentado ayer como bético tras dos partidos disputados.

El club de La Palmera alcanzó un acuerdo con el Az Alkmaar por 16 millones fijos más cuatro en variables, cifras similares en la que se ha cerrado en las últimas horas el traspaso de otro de los delanteros que ocupaban un lugar de privilegio en la lista de Manu Fajardo.

El Trabzonspor anuncia el fichaje de Franculino Djú, tanteado por Fajardo

De ese modo, en la noche de ayer, el Trabzonspor anunció el fichaje de Franculino Djú, punta guineano de 22 años que se erige en una de las sensaciones goleadoras del Viejo Continente por su prolífica producción en el Midtjylland danés.

Con un valor de mercado de 22 millones de euros, este ariete se encontraba entre las prioridades de Fajardo para reforzar la delantera antes de afrontar el verano después de haberlo ya tanteado en el periodo estival de 2025, hasta el punto de que, como informó ESTADIO Deportivo, el club verdiblanco contactó en el mes de abril directamente con el futbolista y con la entidad nórdica para conocer las condiciones de su posible fichaje.

Las pretensiones del Midtjylland obligaron al Betis a dar un paso atrás

La respuesta del Midtjylland lo convirtió casi de inmediato en un objetivo prácticamente imposible, pues pretendían realizar la mayor venta de la historia del fútbol danés con un precio que se escapaba de los parámetros béticos. De ese modo, elevó su precio hasta los 25 millones, lo que obligó a la dirección deportiva a trabajar y avanzar en otros frentes ante la intransigencia en las pretensiones.

En este sentido, Franculino no tardó en dejar de aparecer como objetivo en favor de Troy Parrott, Fábio Silva o Kévin Denkey, entre otros, a pesar de que pasaba el tiempo y continuaba sin salir del Midtylland. Finalmente, su traspaso se ha consumado un día después del cierre de mercado en gran parte de las ligas con un destino inesperado y en una cantidad inferior a la esperada.

Franculino está en las agendas de grandes clubes europeos por sus números, pero sorprendentemente ha puesto rumbo a Turquía para militar en el ambicioso proyecto del Trabzonspor, que le ha puesto por delante una suculenta ficha.

La operación se ha finiquitado en un montante alejados de los 25 millones pretendidos por el Midtylland, pues, tal y como ha transcendido, el club otomano paga alrededor de 17 millones de euros por Franculino, que firma hasta 2030.

Solo un millón por encima de lo pagado por el Betis por Troy Parrott

Es decir, solo un millón más en fijo que lo acordado por el Betis para el fichaje de Troy Parrott, por lo que pasó de ser 'inalcanzable' para la economía verdiblanca a ser vendido por números que quizás habrían cuadrado en las cuentas heliopolitanas, resultado de lo que suele ocurrir en el epílogo de los mercados. En cualquier caso, el Betis firmó finalmente a un delantero de primer nivel que se hallaba entre las preferencias para competir con Cucho Hernández.