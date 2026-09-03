La "clave" para ver al mejor Antony en el Betis y su nuevo reto: "Este año estoy trabajando en ello"

El extremo brasileño asegura que en el club verdiblanco se siente "como en casa" y cree que esa felicidad ha sido crucial para volver a exhibir un gran nivel, aunque no se conforma y cree que aún tiene "muchas cosas que mejorar"

El Real Betis echó el cierre al mercado de fichajes conservando a sus mayores baluartes. Aunque FC Barcelona y Manchester City se interesaron en Natan y a última hora llegó una importante oferta del Everton por Ez Abde, ninguno de ellos se movió de La Cartuja. Como tampoco se lo planteó en ningún momento Antony Matheus, con contrato hasta 2030 y plenamente identificado con un conjunto verdiblanco en el que, insiste, ha encontrado su sitio, esforzándose cada día por poner todo de su parte para que el club siga creciendo.

El crecimiento del Real Betis desde su llegada

"Cuando llegué aquí, tenía que ayudar a mis compañeros de alguna manera. Soy una persona muy ambiciosa; siempre quiero más. Siempre veo que se puede hacer algo más. Eso lo tengo siempre en la cabeza. Siempre he pensado así desde que era niño. Ya tenía claro que tenía que hacer algo para cambiar las cosas y aportar algo positivo. Gracias a Dios, desde que llegué, no solo por lo que he podido aportar yo, sino también por lo que han hecho mis compañeros, hemos ido mejorando cada día y cada temporada. Veo que el Betis es mucho mejor", ha afirmado al respecto en una entrevista en exclusiva concedida a Transfermarkt.

En su caso personal, el extremo brasileño, al que no le han faltado ofertas, puso fin a su primera temporada completa con la elástica de las trece barras con 14 goles y 10 asistencias en 46 partidos. Y aunque se trata de un futbolista ambicioso por naturaleza, el paulista se muestra satisfecho en este sentido y recuerda que se vio lastrado durante buena parte del curso por una pubalgia que ya ha conseguido dejar atrás.

Un merecido retorno a la Champions

"Creo que he hecho una temporada realmente buena. Claro, tenía limitaciones físicas, pero aun así terminé la temporada muy bien, con goles y asistencias, y conseguimos clasificarnos para la Champions, lo cual era muy importante para mí. Desde que fiché por el Betis, tenía claro que tenía que aportar de alguna manera para ayudar al club a volver a la Liga de Campeones después de más de 20 años. Por la importancia y la talla de este club, de la gente y de la afición, que realmente se lo merecen", añadió, apostando por no bajar la guarda tras arrancar LaLiga con dos victorias y caer en el último choque por 5-2 ante el Levante.

"Tenemos que mantener esta mentalidad. Para que perdamos un partido, el rival tiene que esforzarse mucho y luchar con todas sus fuerzas. Eso es algo que estamos construyendo día a día como equipo. Es muy importante que nos mantengamos unidos y comprometidos porque todavía nos quedan muchos partidos por delante", afirmó, mostrándose al mismo tiempo exigente consigo mismo de cara a esta nueva temporada, en la que ya firma un pleno de minutos.

El objetivo de volver a la selección de Brasil

"Creo que todavía tengo muchas cosas que mejorar. Este año estoy trabajando en ello, para que, con cada temporada que pase, intente ser mejor que la anterior", confesó, sin esconder además que uno de sus retos es volver a la selección 'canarinha', cuya llamada no recibe desde 2023. Ni siquiera el palo de que Carlo Ancelotti le dejase fuera del Mundial, en favor de Neymar, hace que deje de soñar son ese regreso.

"Era un sueño estar allí en mi segundo Mundial, pero eso forma parte del fútbol. Claro que me dio pena ver a Brasil perder contra Noruega. Estaba en casa animándolos y tenía muchas ganas de estar allí para ayudar de alguna manera, pero eso es el fútbol. Lo más importante es hacer mi trabajo. Los resultados vienen después. Siempre tengo presente que tengo que ocuparme de las cosas que están bajo mi control. Hay otras cosas que no dependen de mí, que dependen de otras personas, y no tengo por qué preocuparme por ellas. Tengo que hacer mi trabajo y seguir esforzándome para estar en la selección. Llevar la camiseta de Brasil es algo muy especial", destacó.

Encantado con Pellegrini y "feliz" en el Real Betis

"Orgulloso" de trabajar a las órdenes de Manuel Pellegrini, de quien asegura que le transmite "mucha confianza", Antony aún recuerda su debut con el Manchester United, con gol incluido ante el Arsenal, y asegura que ese momento "realmente" le marcó. "Además, vivir ese momento junto con Cristiano fue algo que sin duda quedará grabado para siempre en la historia de mi vida. Fue un día muy especial", admitió. Pero es en el Real Betis donde ha encontrado la plena felicidad y por eso siente que está en el lugar correcto, recuperado su mejor versión. "Soy feliz. Cuando te sientes a gusto contigo mismo y eres feliz, las cosas salen con más facilidad y de forma más natural. Aquí, en tan poco tiempo, ya me siento como en casa gracias a la gente, al cariño que me tienen y al cariño que yo también les tengo a ellos. Ser yo mismo, ser feliz y disfrutar de lo que más me gusta, que es jugar al fútbol, lo hace todo más fácil. Para mí, esa ha sido la clave: ser feliz", sentenció.