El cierre del mercado de fichajes en el Sevilla: rumores, certezas y última hora del 'deadline' en LaLiga EA Sports

Las gestiones abiertas para reforzar el centro del campo, la opción de mejorar la defensa, nombres propios como José María Giménez, Soungoutou Magassa, Fábio Cardoso, Marcao Teixeira, Rubén Vargas, Manu Bueno, Lucas Stassin, Félix Correia...

El Sevilla FC ha llegado con frenesí a este 1 de septiembre, día del cierre del mercado de fichajes, con muchos frentes abiertos. La rumorología ha sido incesante en estas últimas fechas, pero José Ignacio Navarro ha alcanzado este 'deadline' con las llegadas del delantero Lucas Stassin y del extremo Félix Correia -esta última ya es oficial-; que aterrizaron en la capital andaluza en el mediodía de este miércoles y cuyas cesiones están sólo a falta de oficialidad. Para estas últimas horas, la gran prioridad es un mediocentro y, si fuese posible, un central. En caso de que salga bien, Manu Bueno está preavisado para que acepte alguna de las propuestas de salida que maneja y el 'caso Rubén Vargas' sigue sin deparar novedad alguna.

Giménez, oportunidad inviable; inmovilismo de Fábio Cardoso y Marcao

En las últimas horas, el periodista Rubén Uría avanzó un intento del Sevilla FC por conseguir la cesión de José María Giménez, aunque sus altos emolumentos son bastante prohibitivos y el RCD Deportivo de La Coruña es el que más ha avanzado con el uruguayo, también vinculado con el SL Benfica. En Nervión, en cualquier caso, necesitarían liberarse de las fichas de Marcao Teixeira y Fábio Cardoso.

La última información actualizada que ha podido confirmar ESTADIO Deportivo asegura que la situación con el central portugués no está avanzando como se esperaba y, mediada la tarde de este miércoles, hay muchas posibilidades de que se quede; aunque todo puede cambiar en un instante. De hecho, el Sevilla FC trabaja para que así sea antes de las 00:00 horas.

Marcao, uno de los capitanes de la plantilla en los últimos años, tampoco está muy por la labor de moverse; pero ahora mismo lo que más descuadraría sería la continuidad de Cardoso, ya que el Sevilla FC estaría obligado a inscribirle en LaLiga y darle una ficha. Ya le ocurrió el curso pasado con Álvaro Ferllo y el ex del Oporto es el único 'descarte' que no se ha marchado. Ya salieron Rafa Mir, Joan Jordán, Fede Gattoni y Adrià Pedrosa.

La prioridad de José Ignacio Navarro es el pivote defensivo: 'No' por Magassa

Durante todo el verano han sonado informaciones que aseguraban que el Sevilla FC estaba interesado en Stefan Bajcetic, alternativa adelantada por Ángel García y que se ha mantenido en un discreto 'stand by', pese a ser un jugador capaz de reforzar los dos puestos de una tacada: central y mediocentro en un rol similar al que venía desempeñando Nemanja Gudelj. Al final, ha acabado regresando al RC Celta. Asimismo, desde Inglaterra, aseguran que el West Ham United habría rechazado una oferta de cesión por Soungoutou Magassa.

La rumorología del último día de mercado en el Sevilla

Encartan a Bajraktarevic, extremo del PSV; Bjerkebo se deja querer

Hay varios rumores en la prensa internacional que han situado a los blanquirrojos tras los pasos del mediocentro Melayro Bogarde (LASK), opción luego desmentida, e incluso han sonado otros atacantes. A pesar de que desde el martes están cerrados Stassin y Correia, el periódico deportivo neerlandés Sportwereld ha desvelado un supuesto intento sevillista por conseguir el préstamo del joven extremo del PSV Eindhoven Esmir Bajraktarevic (21 años). Ya desde hace unos días suena también con fuerza otro atacante de banda como Isak Bjerkebo (IK Sirius), amigo de Robbie Ure y muy por la labor de dar el salto a Nervión.

Álex Lizanco, opción para el lateral derecho

Otra de las informaciones que apunta al Sevilla FC, cuadrando en todo caso con la polivalencia de Juan Iglesias o Carmona para jugar también como centrales apunta al lateral derecho Álex Lizancos. Según la Cadena SER, el futbolista del Burgos CF ha protagonizado una frustrada conversación con CA Osasuna y ahora tiene sobre la mesa propuestas de Sevilla FC, Rayo Vallecano y RCD Espanyol.