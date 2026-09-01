El Sevilla hace oficial el fichaje de Correia, pero aún no el de Stassin

El extremo portugués se convierte en el noveno refuerzo oficial del club nervionense en este mercado estival de fichajes y el delantero belga, que también está en Sevilla resolviendo los últimos trámites, será el décimo

El Sevilla FC trabaja a marchas forzadas para rematar de la mejor manera posible este complicadísimo mercado estival de fichajes y, a la espera aún de un mediocentro defensivo -en el mejor de los casos también un zaguero o un extremo-, acaba de hacer oficial una de las dos llegadas de este mismo miércoles a la capital andaluza.

El extremo portugués Félix Correia, que llega procedente del LOSC Lille francés, se ha convertido oficialmente en el noveno fichaje oficial del conjunto nervionense después de pasar con éxito el reconocimiento médico y firmar su contrato hasta final de temporada. El décimo, que será el delantero belga Lucas Stassin, sigue esperando que se consume un acuerdo cerrado desde este pasado martes.

Así juega Félix Correia, nuevo refuerzo sevillista

"El Sevilla FC y el LOSC Lille han llegado a un acuerdo para la cesión, con opción de compra, de Félix Correia. Félix Alexandre Andrade Sanches Correia (Lisboa, 2001) recala en el Ramón Sánchez-Pizjuán para reforzar el extremo izquierdo. Pese a que sólo tiene 25 años el futbolista ya tiene experiencia en el fútbol de Portugal, Países Bajos, Italia y Francia", ha explicado el club nervionense en un comunicado para confirmar la contratación de un futbolista que dejó atractivos 'high-lights' en la Ligue 1 la pasada temporada.

Canterano del Sporting Clube de Portugal, el Sevilla FC recuerda que apuntó muy alto desde muy joven y con sólo 18 años dio el salto a los escalafones inferiores del Manchester City. En Inglaterra vivió primero un préstamo en el filial del AZ Alkmaar neerlandés -27 partidos, tres tantos y siete asistencias en la 19/20- y fue traspasado a la Juventus FC por 10 millones de euros para refozar el equipo 'Primavera' -30 partidos, ocho tantos y seis asistencias en la 20/21-.

"Ese año también debuta con el primer equipo de la Vecchia Signora de la mano de Andrea Pirlo en una victoria por 1-2 ante el Udinese en la 34ª jornada de la Serie A. El siguiente curso se marcha cedido al Parma para jugar en la Serie B italiana, donde coincide con el exsevillista Franco Vázquez y disputa 21 partidos", añade el escrito oficial de bienvenida, que ha sido precedido por un vídeo cargado de sevillanía.

A mediados de la temporada 2022/2023 regresa a Portugal para jugar cedido en el Marítimo -15 partidos, 2+3- y al año siguiente repite cesión en su país, esta vez en el Gil Vicente -34 partidos con 5+4 en la 23/24-. El club luso ejerció la opción de compra de 3,25 millones de euros y Félix Correia explotó en la 24/25 firmando 10 goles y 5 asistencias. Así, el LOSC Lille se hace con sus servicios por 7 millones y en la pasada 25/26 acumuló cifras muy óptimas: "48 partidos entre la Ligue 1, la UEFA Europa League y la Coupe de France, con cinco dianas y seis pases de gol". Viene rodado, pues ha participado en dos partidos más con el Lille en la Ligue 1 antes de recalar en el Sevilla FC.