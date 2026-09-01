El Sevilla no se detiene y Manu Bueno ya sabe que podría llegar otro mediocentro: Alberto Reina no encaja

Desde el club de Nervión han avisado a los agentes del jerezano sobre el posible fichaje de otro jugador en su posición, si bien por ahora no se negocia su salida. El jerezano tomará una decisión en función de si se produce dicha incorporación en las próximas horas

Con Lucas Stassin y Félix Correia ya en la capital hispalense para pasar los reconocimientos médicos y firmar sus contratos como cedidos, procedentes del Saint-Étienne y el Lille respectivamente, el Sevilla FC aún no ha dicho su última palabra en el mercado. El belga y el portugués llegan para cubrir las exigencias de Luis García Plaza en ataque, donde ha venido reclamando los fichajes de un delantero y un extremo zurdo tras la venta de Oso al Estrasburgo. Pero todavía podría llegar un central (se ha preguntado al Atlético de Madrid por la cesión de Giménez) y también se producen movimientos para la incorporación de un pivote, para lo que se tanteó a Obed Vargas.

A falta de 10 horas para que el mercado eche el telón, la venta de Rubén Vargas está descartada salvo sorpresa mayúscula (el Olympiacos no llegó a las exigencias nervionenses) y eso deja con escaso margen de maniobra a José Ignacio Navarro. Pero ESTADIO Deportivo ha podido conocer que desde la dirección deportiva han contactado con los agentes de Manu Bueno para comunicarles que realmente existe la posibilidad de incorporar a otro futbolista en el mediocampo.

Si no hay fichaje de última hora, Manu Bueno y Nico Guillén tendrán más protagonismo

No quiere decir esto que se haya apremiado al canterano a buscar una salida ni se negocie por ahora la misma. A sus 22 años, y con una campaña más de contrato por delante, el hispalense tiene un rol secundario en los planes del técnico madrileño, pero pese a todo se cuenta con él. Si no llegase ningún refuerzo para esa zona, de hecho, se piensa que podría solventarse la papeleta con la contribución de Manu Bueno y la irrupción de Nico Guillén, aunque aún se trabaja para firmar a un jugador que compita y releve a Lucien Agoumé en la contención, tras las salidas de Batista Mendy y Nemanja Gudelj (por Sow sí llegó Kochorashvili).

Avisado de que podría llegar más competencia y ver reducida su participación, el jerezano tomará una decisión si finalmente se produce esa llegada, tal y como apuntan desde su entorno a esta redacción. Ofertas para salir, desde luego, no le han faltado a lo largo de todo el verano, disputando hasta la fecha 8 minutos en el estreno liguero ante el Rayo Vallecano y quedándose sin jugar en las dos siguientes jornadas.

Niegan el interés en Melayro Bogarde

En ese escenario se mueve por tanto un Sevilla FC desde donde niegan que estén interesados en Melayro Bogarde, pivote y central neerlandés de 24 años que pertenece al LASK Linz austriaco, al que llegó hace dos veranos procedente del Hoffenheim. Internacional por Surinam, y con un valor de mercado de 4 millones de euros, su nombre no estaría en principio entre los que se barajan en estos momentos, algo que sí ha hecho la Fiorentina.

Alberto Reina gusta, pero tiene otro perfil

Del mismo modo, tampoco parece cuadrar la opción de Alberto Reina, cuyo interés por parte de Antonio Cordón fue desvelado meses atrás por ESTADIO Deportivo. El ex canterano bético gusta desde la etapa del extremeño al frente de la dirección deportiva y, según ha informado el periodista Ángel García (@Cazurreando), en Nervión no se han olvidado de él. Es más, se apunta que seguiría siendo una opción si el Real Oviedo, donde tiene un año más de contrato, baja sus actuales exigencias, que van más allá de los 3,5 millones de euros.

Además, el chiclanero es contemplado por el Deportivo Alavés como un posible relevo de Antonio Blanco, por el que ha rechazado propuestas de 10 millones y solicita 15 (pues la mitad se pase pertenece al Real Madrid), y también es vigilado por Elche y Racing de Santander, al tiempo que Osasuna le abriría los brazos si llegase como agente libre el próximo verano. Pero el ex del Mirandés es un mediocentro creativo y a priori no es ese el perfil que viene buscando José Ignacio Navarro en este último día de mercado.