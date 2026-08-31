La salida de Rubén Vargas se enquista y el Sevilla modifica su plan: un extremo y un delantero, con Joselu ofrecido y aparcado

Si el suizo acaba quedándose, lo que a esta hora parece más cerca, no llegaría un segundo jugador de banda en su lugar ni posiblemente tampoco un pivote. Para el ataque se sigue buscando a un punta joven que pueda llegar cedido

Una cosa es lo que se prevé y otra, muchas veces, lo que acaba sucediendo. En la hoja de ruta de José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla FC, estaba la idea de rematar la plantilla con hasta cuatro fichajes más. Pero todo el mundo es conocedor de las tremendas limitaciones económicas del club de Nervión, siendo obligatorio para llevar a cabo su plan alcanzar un número mínimo de ingresos mediante traspasos. Y aunque se ha logrado hacer caja con Akor Adams, Juanlu, Oso y, en menor medida, Djibril Sow, la guinda esperada era la venta de Rubén Vargas, que en estos momentos parece más cerca de quedarse que de marcharse.

Nunca hay que descartar nada en la horas locas de cada final de mercado. Pero la sensación que existe en el Sánchez-Pizjuán es que el suizo, después de verse fuera, no protagonizará esa última gran operación que permitiría generar el espacio suficiente en el límite salarial para lanzarse a por un delantero, dos extremos y un pivote. En su lugar, si no hay giro de guion en el caso del internacional helvético, ahora solo se espera que puedan llegar un ariete, reclamado por Luis García Plaza desde el comienzo, y un jugador de banda por Oso, como apunta Orgullo de Nervión.

El Olympiacos no ha dado el paso definitivo y la solución aún podría legar de Italia

El Sevilla FC no ha cedido en la negociación con el Olympiacos, exigiendo 15 millones de euros por un futbolista que se ha revalorizado en el Mundial tras su discreta pasada campaña. Los griegos, en cambio, anunciaron que podía llegar hasta 12. Pero esas intenciones no han sido plasmadas en una oferta formal y eso deja a José Ignacio Navarro con menos poder económico del previsto para firmar al delantero deseado y al extremo que deben llegar.

Solo si a última aparece reaparece en escena algún otro club de los que han tanteado a Rubén Vargas podría cambiar esta situación. En este sentido, no tuvo mucho recorrido el interés del Trabzonspor turco, que tampoco seducía al extremo, mientras que los cantos de sirena de la Premier League quedaron igualmente en nada. Solo el Bolonia parecía realmente interesado en los últimos días y podría volver a la acción si, como parece, la Atalanta se lleva de sus filas al inglés Jonathan Rowe.

La nueva situación de Rubén Vargas tras dos partidos fuera

Pero a falta de 30 horas para el final del mercado, no hay propuestas oficiales por el suizo, que si finalmente se queda tendrá que reengancharse a la dinámica del equipo tras haberse quedado fuera de las dos últimas convocatorias. Luis García Plaza le dio 20 minutos en el estreno de LaLiga ante el Rayo Vallecano. Pero luego no pudo contar con él frente al Athletic y el Atlético de Madrid por orden del club, ante el temor de que una lesión pudiera dar al traste con su esperada venta.

El centro del campo se quedaría sin completar

Con este nuevo escenario, José Ignacio Navarro tiene que echar cuentas de nuevo. Ya había guardado algún remanente para el punta y con Oso también ha abierto algo de espacio para el extremo que debe llegar para sustituirlo. Pero hay que hilar fino porque el margen es ajustadísimo. Además, se corre el serio riesgo de no poder subsanar otra de las carencias del equipo, que apenas cuenta con Lucien Agoumé como mediocentro defensivo en una zona ancha en la que Kochorashvili ha llegado por Sow y están también Guridi y Manu Bueno, si bien no ha llegado un relevo como tal para Nemanja Gudelj o Batista Mendy, que ahora aparece en la órbita del Celta de Vigo.

Joselu no responde al perfil buscado

Especialmente complicado para el sustituto de Antonio Cordón, por su parte, está siendo encontrar un delantero que remate el ataque tras el fichaje de Robbie Ure. Primero vio cómo el Al-Ittihad no daba su brazo a torcer por el nigeriano George Ilenikhena y a lo largo del fin de semana ha visto esfumarse las opciones de Conrad Harder y Petar Ratkov, cuyas cesiones han sido acordadas por Estrasburgo y Levante, respectivamente.

Así, sobre la mesa de José Ignacio Navarro se encuentra el ofrecimiento (recurrente a lo largo del verano) de Joselu Mato, como ya informó ESTADIO Deportivo. El goleador nacido en Stuttgart se encuentra sin equipo sus 36 años, tras dos temporadas en el Al-Gharafa de Qatar. Pero, como apunta El Chiringuito, no es una opción que se valore en estos momentos y solo un cambio radical en las condiciones haría varias la situación. En su lugar, el perfil que se busca es el de un ariete joven que busque minutos lejos de un equipo de nivel y pueda llegar a préstamo, como sucedía con los citados Harder y Ratkov.