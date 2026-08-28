El Sevilla negocia el fichaje de Harder con el Leipzig, que le 'birla' a otra de sus alternativas

Al mismo tiempo que cierra un acuerdo con el Chelsea por Marc Guiu, en la agenda de José Ignacio Navarro, el club alemán entabla conversaciones con la entidad de Nervión para la cesión del joven delantero danés

El Sevilla FC enfila la recta final del mercado estival con varios frentes aún abiertos. Cerrado el acuerdo con el Estrasburgo para la venta de Oso por 10 millones de euros, a expensas solo de la oficialidad, se sigue negociando la de Rubén Vargas a un Olympiacos que no para de tentar a extremos (ya lo hizo con el propio Oso y ahora con el bético Pablo García) y no llega por ahora a los 15 millones de euros que piden en Nervión por el suizo. Esos dos importantes ingresos son los que deben terminar de desbloquear una planificación que José Ignacio Navarro espera rematar con cuatro fichajes más.

Además de dos extremos, uno para cada banda, y un pivote (sigue pendiente de Obed Vargas), la otra gran prioridad se encuentra en la delantera, como ya confirmó públicamente Luis García Plaza, que ha dejado patente su malestar por la debilitación momentánea de sus costados. Mientras tanto, para el ataque, tras la llegada de Robbie Ure, se han sondeado diferentes alternativas, surgiendo en las últimas horas una nueva opción: Conrad Harder.

Sin acuerdo, pero con predisposición por todas las partes

Según adelanta El Chiringuito, el Sevilla FC ha iniciado negociaciones con el RB Leipzig por el espigado delantero danés de 21 años y 185 centímetros de altura. Se trabaja sobre la base de una cesión y, aunque de momento no hay acuerdo, todas las partes se encuentran predispuestas para que las conversaciones lleguen a buen puerto, tras ver cómo crece la competencia por Petar Ratkov (Toulouse, Levante y Valencia también pretenden al ariete de la Lazio).

La trayectoria y los números de Conrad Harder

El de Harder no es un nombre que haya aparecido de repente en la agenda del director deportivo nervionense, sino que se viene tratando desde hace tiempo, siendo su valor de mercado de 17 millones de euros según la web especializada Trabsfermarkt. De hecho, el club germano pagó el pasado verano 25 millones por su fichaje al Sporting de Portugal, que un año antes había abonado a su vez 19 al Nordsjaelland, de cuya cantera dio el salto a la elite.

Internacional absoluto en una ocasión por Dinamarca, en su paso por Lisboa firmó 12 tantos y 7 asistencias en 52 encuentros, si bien en Alemania bajó su producción en la 25/26. Participó en 33 choques y firmó tres dianas y cuatros pases de gol, sumando ya otro tanto este mismo curso en la Copa de Alemania.

Marc Guiu, a Alemania por sorpresa

La solución para rematar la delantera sevillista, por tanto, puede venir desde un RB Leipzig que al mismo tiempo ha obligado a José Ignacio Navarro a tachar de su lista a Marc Guiu, viejo objeto de deseo en el Sánchez-Pizjuán. En concreto, fue Víctor Orta quien lo quiso reclutar tanto en la ventana invernal de la 23/24 como a la conclusión de aquella campaña. Pero, finalmente, el FC Barcelona vio la oportunidad de hacer caja y acabó traspasándolo al Chelsea por 6 millones de euros aquel mismo verano, sin que desde entonces haya gozado de protagonismo en el conjunto 'blue'.

Este verano, tras comenzar el pasado curso cedido en el Sunderland, ha sido descartado por Xabi Alonso y ni siquiera se le ha dado dorsal, por lo que su salida de Stamford Bridge estaba cantada. Una situación que hizo que se le volviera a relacionar con el Sevilla FC, que ha visto también cómo la opción del nigeriano George Ilenikhena, el que más gustaba, haya quedado prácticamente descartada al no ceder el Al-Ittihad en sus pretensiones, rechazando una cesión y exigiendo en su lugar un traspaso por valor de 30 millones.

El Chelsea dijo 'no' al Nápoles y se guarda una opción de recompra

En el caso del delantero catalán, no le han faltado 'novias' en LaLiga, donde ha sido tentado por Real Sociedad, Getafe y Elche. Sin embargo, su destino parecía estar en Italia. Concretamente en el Nápoles, que ya tenía un acuerdo con el jugador pero no con el Chelsea. Los londinenses exigían 25 millones por su traspaso, una cantidad que ya lo alejaba del club sevillista, mientras que el club partenopeo confiaba cerrarlo muy por debajo, en unos 15.

Pero por sorpresa, llevando las conversaciones en secreto y sin que haya habido filtraciones sobre las mismas, el que se ha llevado el gato al agua es el RB Leipzig. Según informa el periodista Fabrizio Romano, que ya adelantó lo cerca que estaba del Nápoles, Marc Guiu lo tiene todo acordado para unirse al conjunto alemán mediante un traspaso permanente. En este caso, además, sí existe también un entendimiento con el Chelsea, que se guardará una opción de recompra en vistas de la progresión del atacante de solo 20 años.