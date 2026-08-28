Luis García Plaza confirma un 'problema extremo' en su convocatoria para recibir al Atlético

Las malas noticias se compensan gracias a la presencia de Juan Iglesias, de Kike Salas y de un Alfon González que se estrena con el técnico madrileño, quien se ha visto obligado a completar la lista con siete jugadores del filial

Chidera Ejuke ha pasado de ser un teórico descarte a exhibirse en San Mamés y apunta a titular contra el Atlético. Sevilla FC

No había mucho misterio, pues Luis García Plaza -con cara de pocos amigos- ya había adelantado en rueda de prensa las principales novedades del Sevilla FC de cara al partido de este sábado ante el Atlético de Madrid. Los nervionenses reciben en el Ramón Sánchez-Pizjuán la visita del cuadro colchonero para este duelo correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports en el que el entrenador local, lejos de ver atenuados sus problemas los aumenta semana a semana. Rubén Vargas, Oso, Kike Salas, Juan Iglesias y Alfon se reparten la cara y la cruz de la moneda.

Se queda sin Oso y sigue sin Rubén Vargas, pero Juan Iglesias llega a tiempo

El mercado de fichajes manda: por segunda jornada consecutiva se ve obligado a reservar a Rubén Vargas y además pierde también a Joaquín Martínez 'Oso'. Para cuando ha salido publicada la convocatoria sevillista, el carrilero hispano-argentino ya pisaba tierras de la Alsacia, donde ha viajado en el mediodía de este mismo viernes para firmar su contrato con el Racing de Estrasburgo.

ESTADIO Deportivo, a través de la cámara de Juanjo Ponce, ha sido testigo directo de la despedida del canterano; quien ya no se ha entrenado hoy con los que han sido sus compañeros en esta fugaz pero prometedora aventura en el primer equipo. Como se ha podido ver también en esta última sesión matinal en el Sánchez-Pizjuán, las dos ausencias obligadas se han visto paliadas por la desactivación de las alarmas por parte de Juan Iglesias.

El comodín defensivo sevillista ha estado toda la semana entre algodones por culpa de un golpe sufrido en el choque del pasado sábado ante el Athletic Club; pero se ha recuperado a tiempo para recibir al Atlético de Madrid. También siguen fueran Marcao Teixeira (a lo suyo) y, por supuesto, Fábio Cardoso.

Kike Salas regresa y Alfon se estrena por fin en una lista de Luis García Plaza

Asimismo, la lista también confirma dos regresos muy importantes: el de Kike Salas, una vez cumplido en el Nuevo San Mamés el partido de sanción que le cayó por su expulsión ante el Rayo Vallecano; y el de Alfon González, que regresa después de pasarse de baja los meses de julio y agosto por culpa de una lesión muscular en el cuádriceps. El albaceteño entra por primera vez en una convocatoria de Luis García Plaza, cuyo fichaje le pilló cedido en el Villarreal CF.

El ex del Celta, además, vuelve casi sin competencia. A día de hoy sólo hay tres extremos: el propio Alfon, Chidera Ejuke y Miguel Sierra, aunque también pueden actuar en los costados otros como Peque o Isaac Romero. Además del atacante canterano, máximo goleador de la pretemporada sevillista con tres dianas, siguen con el primer equipo otros jugadores de la casa como el portero Rafa Romero, el defensor Iker Muñoz, los centrocampistas Manu Bueno y Nico Guillén y los atacantes Manuel Ángel Castillo e Ibra Sow.

La lista con los 24 convocados para el Sevilla - Atlético

De este modo, la lista al completo con los 24 futbolistas convocados por García Plaza para este choque de la jornada 3 en LaLiga EA Sports está compuesta por los porteros Odysseas Vlachodimos, Fran González y Rafa Romero; los defensas Juan Iglesias, José Ángel Carmona, Arouna Sangante, Kike Salas, Andrés Castrín, Iker Muñoz, Gabriel Suazo y Julio Díaz; los centrocampistas Lucien Agoumé, Giorgi Kochorashvili, Jon Guridi, Manu Bueno y Nico Guillén; y los atacantes Alfon González, Chidera Ejuke, Miguel Sierra, Manuel Ángel Castillo, Gerard Fernández 'Peque', Isaac Romero, Ibra Sow y Robbie Ure.