Lopetegui, reflexivo y sevillista: "Es importante que García Plaza sienta confianza de verdad; sobre todo cuando las cosas se tuerzan"

Julen Lopetegui ha vivido una de sus etapas más gloriosas como entrenador en el banquillo del Sevilla FC, donde además de enamorarse de la capital de Andalucía logró una UEFA Europa League. Por si fuera poco, también consiguió algo que nadie había hecho con anterioridad: clasificar al equipo blanquirrojo durante tres temporadas consecutivas para la Champions League.

En LaLiga también dejó muy buenas sensaciones el Sevilla FC del actual seleccionador de Catar. Tanto, que consiguió algo que nadie había logrado igualar después en un inicio de temporada hasta que este año ha echado a rodar el Sevilla FC de Luis García Plaza: comenzar LaLiga con dos victorias consecutivas. Lopetegui lo llegó a hacer hasta en tres temporadas consecutivas (19/20, 20/21 y 21/22) y ahora, desde la distancia, analiza para ESTADIO Deportivo el comienzo del equipo hispalense y recuerda su paso por el Sánchez-Pizjuán, el cual lo cataloga como "maravilloso".

- Era el único entrenador del Sevilla FC de este siglo que había conseguido ganar en sus dos primeros partidos de Liga, hasta que ahora lo ha igualado Luis García Plaza lo ha igualado. ¿Cómo ve al Sevilla FC 26/27 y su técnico?

- Lo primero, me alegro muchísimo que haya arrancado el Sevilla como ha arrancado, que es lo más importante. Lo que nosotros hicimos, pues ahí está. Creo que esos años además conseguimos luego algo que quizás sí que era realmente, a mi modo de entender el fútbol, más meritorio. La Europa League fue muy importante, pero creo que clasificar cuarto en la Liga Española tres veces consecutivas batiendo el récord de puntos. Creo que el equipo hizo un trabajo a nivel de regularidad y de rendimiento en la regularidad muy, muy importante, que quizás es lo más complicado. Las competiciones un poco más cortas dependen de muchas circunstancias. También tuvimos la alegría y la suerte de conseguir una Europa League. Y eso es lo que de alguna manera me dio el recuerdo.

Respecto a la temporada actual, ojalá que el equipo se consolide en esa dinámica de ganar. Ganar siempre da confianza. Arrancar ganando siempre es muy bueno, siempre es positivo. Hay muchos chicos jóvenes. Creo que les va a venir fantásticamente bien el tener esa sensación de arrancar sin dudas. Y creo que para el míster y para todos ellos va a ser muy importante, muy positivo. Quizás también para todo el sevillismo, que se empape un poco de optimismo. No de una expectativa desmedida, que no es buena, pero ha sido un optimismo que hace falta. Y que ojalá que el Sevilla tenga un camino bonito y bueno en LaLiga que acaba de empezar.

- Con la salida este verano de Joan Jordán, Gudelj y algún otro, prácticamente no queda nada de ‘su’ Sevilla.

- Bueno, es lógico. Están ahí los Carmona, Kike Salas, que debutaron conmigo. Y además el último año jugaron bastante los dos. Hace ya cuatro o cinco temporadas. Bueno, pues es cierto. Lógicamente se van renovando los equipos. Nos vamos haciendo mayores los jugadores, los entrenadores y hay cambios, lógico. Lo más importante, dentro de todos esos cambios y de las últimas temporadas irregulares que ha habido, con ese ambiente un poco enrarecido, es que poco a poco todo eso se vaya consolidando. Creo que ya es hora y se merecen tener también alegrías y que el equipo pueda estar donde todos queremos que esté. Insisto, sin expectativas que en un momento les carguen de excesiva presión a todos los chicos, pero sí con esas ambiciones e ilusión que el Sevilla siempre ha mostrado.

- Hablaba del ambiente. ¿Cómo era ese ambiente interno en el club al inicio de esa última temporada suya en el Sevilla?

- Yo creo que en el fútbol sucede que, cuando te acostumbras a conseguir algo importante, a veces pierde valor. Y eso es algo a cuidar siempre. Muy importante en todos los equipos y en todos los entornos. Recuerdo frases de… "El Sevilla otra vez en Champions", normalidad… No, no, normalidad no. Ilusión, hay que celebrarlo, hay que darle importancia, porque es difícil, es muy difícil. Entonces las cosas son complicadas, hay que celebrarlas, hay que darles importancia y volver a resetear otra vez. Y yo creo que eso es importante de cara al futuro. Que las cosas positivas, que en el momento actual se disfruten; insisto, sin expectativas. Pero sí que se disfruten, que la gente esté alegre, que esté optimista, que esté positiva. Y dándole importancia a lo que se ha conseguido. Creo que a veces el tener un éxito muy continuado hace que pierdas la perspectiva de que eso es un éxito. Y eso es un punto de partida negativo, donde seguramente lo que haces es salpicar una responsabilidad que creo que no es acorde a la realidad ni al merecimiento del equipo, y quizás por ahí puedan ir un poco los tiros. Pero eso ha pasado en muchos equipos y suele suceder. Por eso es un tema a tener en cuenta. No es fácil, pero hay que vigilar esas cosas.

- ¿Cree que en su último mercado en el Sevilla se debilitó la plantilla? Sale en Koundé, Diego Carlos…

- Bueno, hay una situación que es inherente a la realidad y a la evolución de un equipo. Hay jugadores que ganaron un estatus deportivo en Sevilla y una valoración de mercado y ese propio mercado hace que haya movimientos. Eso es lógico. Y luego los cambios de algo muy asentado durante mucho tiempo, impepinablemente necesitan un tiempo de cocción, pero sí o sí. Y eso a veces se da y a veces no se da. Sobre todo cuando estás muy acostumbrado a vivir en una parte muy alta de la clasificación durante muchos años. Por eso el tener esa perspectiva y esa tranquilidad, esa pausa y esa confianza en algo que ya conoces creo que es muy importante.

Y hablando del Sevilla actual, me parece que han decidido de manera muy acertada darle continuidad al técnico, dar continuidad a un proyecto dentro de las dificultades que sé que tienen para generar el equipo que todos quieren tener en Sevilla. Es importante que el técnico y su staff sientan esa confianza de verdad. Sobre todo no cuando gana dos partidos, sino cuando las cosas están un poquito más torcidas. Ahí es el momento donde realmente tú sientes o no que el trabajo que haces está respaldado. Y a veces ese respaldo es mágico porque en los momentos más complicados esa confianza hace que las cosas cambien. Pero esa confianza siempre tiene que ser de verdad.

- A usted, entiendo, que le faltó tiempo, confianza y respaldo ese último año en Sevilla.

- No, no, no. Yo tuve toda la confianza del mundo. Al final hay unas cosas que hay que verlas con perspectiva. La perspectiva mía del Sevilla es que fueron tres años y medio, pero tres años históricos absolutamente, donde al final, oye, por cosas de fútbol pasó lo que pasó. No hay ningún reproche absolutamente a nadie. Solo hay un recuerdo maravilloso de mi etapa con el Sevilla que siempre va a estar en mi recuerdo y en mi corazón. Y creo que también en la de los sevillistas. Yo siento ese cariño y ese aliento cada vez que piso Sevilla. Es realmente maravilloso. Han pasado muchos años y parece que estuve ayer. Y eso uno lo tiene que agradecer.