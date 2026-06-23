El perdón de Lopetegui a Óliver Torres: "Ha sido una de las cagadas de mi vida"

El excentrocampista nervionense rememora cómo el actual seleccionador de Qatar se derrumbó con los ojos llorosos al considerar que se había equivocado con la decisión que había tomado en el Sevilla con el extremeño

Julen Lopetegui pidió a Monchi el fichaje de Óliver Torres para el Sevilla después de tenerlo a sus órdenes en el Oporto y, ahora, en una entrevista reciente, el excentrocampista nervionense contó una anécdota que terminó con el vasco derrumbado pidiéndole perdón.

"El día 31 de agosto de su última temporada, Lopetegui me llama y me dice: 'Por el cariño que te tengo, el día 2 de septiembre voy a dar la lista de Champions y te vas a quedar fuera. Te lo digo a ti para que, si lo ves conveniente, busques un equipo en las horas que quedan del mercado'", explicó en Offsiders el de Navalmoral de la Mata, que recordó que en su familia reaccionaron de manera vehemente consciente de la buena relación que había entre ellos.

"Hubo de todo. Todo tipo de comentarios. Imagínate una madre dolida", señaló Óliver, que confesó que más adelante el actual seleccionador se rompió y reconoció que se había equivocado.

"Que un tipo vasco, frío, de casi dos metros, se rompiera conmigo dice mucho de él"

"El último partido antes de que lo echasen, ganamos 2-3 en el campo del Espanyol. Se me vino al vestuario, con los ojos llorosos, y me dijo: 'Te pido perdón porque creo que ha sido uno de las cagadas de mi vida", recordó Óliver, al que le sorprendió la reacción y la escena: "El hecho de que un tipo vasco, frío, de casi dos metros, se rompiera conmigo sin la necesidad de decirme nada por todo lo que hemos vivido dice mucho de él. Fue un momento malo, pero bonito".

Además de otros temas, Óliver Torres rememoró como se enteró la plantilla de que el destino había deparado que se verían las caras en la Europa League contra el Manchester United.

Del silencio en el avión sevillista a la premonición: "Si alguien puede eliminarlos..."

"Estábamos peleando por el descenso, acabábamos de eliminar al Fenerbahçe y el Manchester había eliminado al Barça y al Betis. En el avión de vuelta de Turquía, por la mañana, el piloto dice de repente: 'Nos acaban de pasar información desde la torre y vuestro rival es el Manchester United'. De repente se hizo un silencio... No nos sale nada este año. Tres minutos más tarde ya empezó el runrún: 'El único equipo que puede eliminarlos es el Sevilla', indicó el centrocampista sobre una historia que terminó con el Sevilla levantando su último título europeo con Mendilibar al frente.