Óliver Torres y el ejemplo de Álvaro Fidalgo: "Nunca se sabe, pero no es mi idea"

Cuestionado sobre si se ve siguiendo el ejemplo del bético y estrenándose con una selección absoluta distinta a la de su país natal, en concreto del que le acoge actualmente, el de Navalmoral de la Mata admite que sería complicado, pues tendrá que esperar hasta los 34 años

Cada vez resulta más habitual la figura de los llamados jugadores naturalizados. Léase: aquéllos que, sin ser nativos de un país, adquieren la doble nacionalidad por la permanencia continuada en el mismo y llegan a vestir la camiseta de ese combinado nacional. Y México es últimamente especialista en ello. Ocurrió con los argentinos de cuna Guille Franco, Santiago Giménez o Rogelio Funes Mori, así como el colombiano Julián Quiñones. También el español Álvaro Fidalgo, que se ha estrenado a lo grande, debutando a las puertas de un Mundial al que ha ido finalmente convocado por Javier Aguirre. Y el caso del jugador del Real Betis nacido en Oviedo podría ser contagioso, con otros ibéricos que actúan en el país como posibles candidatos.

"No, no. Obviamente, él es más joven que yo (casi dos años y medio). Llevaba cinco años aquí, que para seleccionarte tienes que llevar cinco; yo sólo llevo 2. Sería con 34 años y es verdad que nunca se sabe, pero no es mi idea", sentenciaba en DAZN un Óliver Torres que aterrizó en los Rayados de Monterrey en julio de 2024 y tiene todavía un año más de contrato en Nuevo León. Suficiente para darse cuenta del crecimiento de la Liga MX y del 'Tri': "Siento que México, de aquí a pocos años, va a ser potencia real en el fútbol del mundo, que va a ser candidata a ganar los grandes torneos, como es un Mundial, y ojalá ser parte de ese crecimiento en la cultura del fútbol, en la cultura del país, y poder ayudar a que ese nivel crezca".

Lo que dice la normativa sobre los cambios de selecciones

Puede cambiar de selección si:

- Tenía la nacionalidad de la nueva selección cuando jugó con la primera

-Ha disputado como máximo 3 partidos oficiales con la selección absoluta número 1 antes de cumplir 21 años

- No ha jugado ningún partido oficial con la absoluta número 1 durante los tres años anteriores a la solicitud

- Nunca ha disputado una fase final de Mundial o de torneo continental absoluto (Eurocopa, Copa América, Copa África, etc.)

* Los amistosos absolutos no bloquean a un jugador, así que puede jugar numerosos partidos no oficiales con una selección y posteriormente cambiar a otra si cumple los demás requisitos.

Queda definitivamente vinculado si:

Juega un partido de una fase final de un Mundial absoluto

Juega una fase final de una Eurocopa, Copa América, Copa África, Copa Oro, Copa Asia, etc.

Supera los límites establecidos por la normativa de cambio de asociación.

Una anécdota agridulce: "Adrián y yo fuimos los primeros en ver a Casillas cuando despertó del coma"

"Las primeras personas que vimos a Iker Casillas cuando se despertó del coma fuimos Adrián López y yo, que en ese momento éramos sus compañeros y fuimos los primeros en llegar al hospital, porque su mujer, ahora su ex mujer Sara (Carbonero), no estaba, se encontraba viajando. Y la verdad es que fue un momento muy duro, pero a la vez muy bonito, porque todo salió bien. Fue de mucha unión; muchas veces sólo se ve lo que pasa en el fútbol, pero no se ve lo que pasa fuera del fútbol, y a menudo esas conexiones son las que al final hacen que todo tenga sentido y que merezca la pena", añadía Óliver Torres.