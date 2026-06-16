Óliver Torres resalta a Almeyda tras su despido en el Sevilla: "Es muy directo y ha dicho verdades"

El exmedio sevillista ha empezado a trabajar a las órdenes del argentino y ha defendido su trabajo y su mensaje después de su despido en Nervión: "Tiene una idea muy clara"

Tras su destitución en el Ramón Sánchez-Pizjuán como técnico del Sevilla, Matías Almeyda ha asumido el mando de Rayados de Monterrey mexicano y ya prepara en la Riviera Maya el Torneo Apertura 2026.

En el club mexicano ha coincidido con otros tres exsevillistas, casos de Lucas Ocampos, Tecatito Corona y de Óliver Torres, que no ha tardado en hablar positivamente del entrenador argentino tras los primeros días de entrenamiento.

En este sentido, el de Navalmoral de la Mata resaltó que les ha hablado con claridad desde el comienzo y que las sensaciones iniciales han sido muy buenas por el temperamento y el trato recibido por parte del 'Pelado'.

Óliver Torres respalda a Almeyda: "Es alguien que conecta"

"Cuando cambia un entrenador siempre cambian las metodologías. No considero que haya metodologías mejores o peores, solamente metodologías diferentes", comenzó diciendo el excentrocampista nervionense, que se refirió al mensaje que les ha transmitido el técnico.

"Matías es un entrenador con una idea muy clara y, sobre todo, un entrenador que nos ha dicho las verdades que quizás necesitábamos escuchar. Un tipo muy de fútbol y muy directo, alguien que conecta. Él y su cuerpo técnico son personas que conectan", reconoció Óliver Torres, que afronta una pretemporada con "muchos cambios" y con un reseteo honesto.

"Es una pretemporada con mucha novedad, muchos cambios, un entrenador y cuerpo técnico nuevo, con unas ideas muy claras. Durante el tiempo de descanso hice autocrítica y llego con la mejor de las energías, y creo que así nos ha encontrado el nuevo cuerpo técnico", apuntó el medio, que ha regresado con ganas: "Estamos entrenando muy bien, a disposición de ellos y ojalá que, mutuamente, nos podamos ayudar".

El exmedio sevillista aboga por su continuidad en Rayados

Además, cerró la puerta a los rumores sobre su posible salida de Rayados para volver a Europa, asegurando que en ningún momento le pasó por la cabeza poner fin a su aventura azteca, más bien al revés, pues vuelve con ganas de mejorar sus prestaciones.

"Obviamente el torneo pasado fue uno de los peores y hay que saberlo, ser conscientes. Había gente que pensaba que me iba a ir o que quería irme, pero fue todo lo contrario. Antes de terminar el torneo y antes de irme de vacaciones le dije al club que quería asumir de verdad, que quería responsabilidad, que quería ser una pieza fundamental, no solo en lo deportivo, sino también en lo colectivo y en lo personal, en dejar un legado", señaló Óliver Torres, que espera que Matías Almeyda puede triunfar en Rayados en su segunda experiencia en el fútbol mexicano.