Ya anuncian la penalización que el Sevilla debería pagar si no ficha a Patrik Mercado

Aunque aún no hay una decisión oficial sobre la incorporación del centrocampista, en Ecuador siempre han insistido en que hay un contrato firmado y ahora se indica cuál es la cantidad que habría que abonar en caso de romperlo

El nombre de Patrik Mercado sigue siendo noticia en Ecuador, donde insisten en que el Sevilla FC no tendrá tan fácil romper el acuerdo firmado tanto con su club, Independiente del Valle, como con el jugador. Aunque, en realidad, tampoco está descartado al cien por cien que el centrocampista vaya a vestir de blanquirrojo. Todo apunta a que no desembarcará en el Sánchez-Pizjuán. Pero a día de hoy no existe una decisión firme al respecto ni se ha emitido ninguna comunicación oficial, como sí se hizo en su día para anunciar un fichaje que "no pasará a formar parte de la disciplina del Sevilla FC hasta que se concrete su traspaso, en el mercado de verano 26/27", como se aclaró desde la entidad hispalense para cubrirse las espaldas.

Un fichaje ilusionante y una lesión preocupante

Fue a finales de febrero cuando el club de Nervión anunció un principio de acuerdo con Independiente del Valle, cifrado en seis millones de euros, con bonus incluidos, para hacerse con los servicios del joven mediocentro de 22 años, una de las joyas de su selección. Pero en el mes de marzo llegó el mazazo. El mejor jugador de la liga ecuatoriana se produjo una doble rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco medial en la rodilla derecha, lo que le obligó a pasar por el quirófano, dejando en entredicho su fichaje hasta 2031.

Diferentes versiones entre el Sevilla FC e Independiente del Valle

Las primeras estimaciones preveían que su largo proceso de recuperación le mantendría de baja hasta comienzos de 2027. Por ello, Antonio Cordón, que fue quien cerró el trato, se apresuró a salir a la palestra para desvelar la existencia de una serie de cláusulas que permiten a la entidad sevillista anular el traspaso. "Nosotros con Patrik Mercado tenemos un principio de acuerdo, pero tiene que pasar un reconocimiento médico. Es decir, tenemos una prioridad para hacernos con ese fichaje y en junio tenemos que decidir en función de lo que diga el reconocimiento médico", explicó.

Pero desde entonces, las reacciones de Independiente del Valle han ido encaminadas en un mismo sentido, en hacer ver que ya no hay marcha atrás. Así, su gerente, Santiago Morales, ya remitió al "contrato laboral firmado por Patrik y el presidente del Sevilla", suscrito en Portugal por José María del Nido Carrasco, entendiendo que el mismo no puede romperse de no superar el examen médico, por lo que en caso contrario ya avisaron también de "una fuerte demanda".

Una penalización de 3 millones de euros, con lagunas en la versión periodística

Así, lo novedoso es que en la prensa ecuatoriana ya ponen números a la penalización que presuntamente tendría que pagar el Sevilla FC en caso de romper un contrato que, según defienden, está validado por la FIFA. En concreto, Studio Fútbol asegura que Independiente del valle recibirá 3 millones de euros si en Nervión se niegan a incorporar a Patrik Mercado, aunque hay evidentes lagunas en su explicación. Para empezar, se asegura que el trato es de 8 millones y no 6. Aunque lo que más hace dudar de esta teoría es que defienden que la lesión ya se conocía en el momento de la firma (se produjo en realidad después) y que solo otro contratiempo físico posterior podría ser considerado como excepción.

Tranquilidad en el Sevilla FC: "Se tienen que dar ciertos condicionantes"

Sea como fuerte, lo cierto es que en las oficinas del Sánchez-Pizjuán se muestran tranquilos al respecto, sin querer adelantarse a los acontecimientos. "Nosotros en su día hicimos un comunicado en el que en ningún momento se habló de plazos, ni fechas. Se llegó a un acuerdo para la posible contratación, se tenían que dar ciertos condicionantes y hasta que no se cumplan, no se podrá determinar si él es del Sevilla o sigue siendo de su club, como a fecha de hoy. ¿Si hay límites? Eso forma parte de la confidencialidad del acuerdo, no puedo aventurar nada más", señaló al respecto el director deportivo, José Ignacio Navarro, en su ultima comparecencia pública a mediados de julio.

Patrik Mercado podría estar recuperado en octubre

Por su parte, el jugador nunca ha perdido la esperanza, aguardado una llamada para viajar a la capital hispalense que aún no se ha producido. La anunciada revisión médica sigue igualmente si llegar. Pero el internacional ecuatoriano ha acelerado los plazos de su recuperación y podría estar de vuelta en el mes de octubre. Por ello, incluso se barajó la posibilidad de que el Sevilla FC buscase renegociar a la baja su fichaje, en caso de comprobar que su estado físico es el idóneo y no tendrá secuelas.