Arouna Koné: un delantero de 15 millones que se marchó gratis e hizo 17 goles... para el Levante

En ESTADIO Deportivo recordamos la historia del exsevillista Arouna Koné, quien se marchó cedido al Levante en su último año de contrato con una opción de renovación automática que se negó a cumplir

Muchos han sido los grandes delanteros que han pasado por el Sevilla Fútbol Club a lo largo de su historia. Desde Guillermo Campanal o Arza hasta Toni Polster, Davor Suker, Zamorano, Luis Fabiano, Kanouté, Negredo... Una larga lista de elegidos en la que también aparecen más recientemente figuras como Bacca, Gameiro, Ben Yedder o el propio Youssef En-Nesyri. Sin embargo, hoy no nos referiremos a ninguno de ellos. Hoy, en ESTADIO Deportivo: ¿Qué pasó con... Arouna Koné?

¿Qué pasó con Arouna Koné?

Arouna Koné llegó al Sevilla FC llamado a convertirse en uno de los grandes delanteros de Europa, siendo en ese momento el '9' africano más prometedor de la época. Había brillado en el PSV Eindhoven y el club nervionense decidió realizar una inversión histórica para hacerse con sus servicios. En torno a 15 millones de euros pagó la entidad presidida entonces por José María del Nido por el atacante marfileño, que se convirtió en ese mismo momento en el fichaje más caro de la historia del Sevilla FC.

El plan era difícilmente mejorable. Koné llegaba para completar una delantera de auténtico lujo junto a Frédéric Kanouté y Luis Fabiano, dos de los mejores atacantes que ha tenido el club en su historia reciente. Sin embargo, lo que prometía ser una operación llamada a marcar una época dorada en Nervión acabó convirtiéndose en una de las más ruinosas que se recuerdan en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Las lesiones y la falta de confianza se cruzaron en el camino de Arouna Koné, quien nunca consiguió tener continuidad y cuyo paso por el Sevilla estuvo muy lejos de las enormes expectativas generadas por su fichaje. En cuatro temporadas como sevillista, el marfileño sólo disputó 49 partidos oficiales y marcó dos goles. Un balance exiguo e inesperado para un jugador por el que se había realizado una inversión de semejante magnitud para un Sevilla FC que aspiraba a asentarse en el primer escalón futbolístico europeo.

Entre medias, Koné buscó recuperar sensaciones lejos de Nervión. El Sevilla le cedió al Hannover 96, aunque su aventura en Alemania tampoco terminó de funcionar. La situación llegó a tal extremo que en la temporada 10/11 apenas pudo disputar dos minutos. Parecía imposible que el atacante marfileño pudiera recuperar su mejor nivel y, mucho menos, revalorizarse antes de finalizar su contrato como sevillista.

El renacer de Arouna Koné en el Levante

En su último año de contrato, el Sevilla FC dio salida a Arouna Koné en una extraña cesión al Levante, donde Juan Ignacio Martínez encontró la fórmula para recuperar a un delantero que parecía perdido para el fútbol. El marfileño volvió a sentirse futbolista y firmó una de las mejores campañas de su carrera. Disputó 34 partidos de Liga y anotó 15 goles, a los que añadió otros dos en la Copa del Rey para alcanzar una cifra total de 17 tantos.

Una cláusula de renovación automática si firmaba 18 goles que Koné se negó a cumplir

Pero su extraordinaria temporada escondía una historia que terminó generando una enorme polémica en Sevilla. Al tratarse de su último año de contrato, el Sevilla había incluido una cláusula de renovación automática bastante peculiar para el momento: Arouna Koné renovaría automáticamente por un año más como sevillista si alcanzaba los 18 goles. La cifra parecía improbable antes del inicio de la temporada, pero el delantero comenzó a marcar y se acercó peligrosamente para los intereses del club nervionense a ese objetivo.

El gol número 16 tuvo, además, un escenario especialmente doloroso. Koné marcó en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la jornada 35, ayudando al Levante a dejar sin opciones europeas al Sevilla, que acabaría aquella temporada en la novena posición. Sólo una semana después llegó su gol número 17, ante el Granada. Y ahí comenzó el capítulo más recordado de toda esta historia.

Tras marcar, Koné se levantó la camiseta para celebrar su gol y recibió una tarjeta amarilla. La amonestación le obligaba a cumplir ciclo, por lo que tan sólo le restarían las dos últimas jornadas del campeonato para alcanzar el ansiado gol número 18, el que activaba automáticamente su renovación con el Sevilla. Fue entonces cuando Arouna Koné se tomó su particular venganza con los de Nervión, apareciendo una oportuna lesión de rodilla que le hizo perderse ambos encuentros.

Koné, agradecido, firmó por el Levante tras quedar libre; semanas después dejó 4 millones en las arcas del club

Koné nunca llegó a marcar ese gol número 18, terminó su contrato y quedó libre para decidir su futuro. El Levante aprovechó la situación para hacerse con él a coste cero y, poco después, antes del inicio de la temporada 2012/13, lo vendió al Wigan por cuatro millones de euros. El negocio continuó después en Inglaterra, pues el club inglés acabaría traspasándolo al Everton por unos siete millones.

Así, el delantero que había costado alrededor de 15 millones al Sevilla terminó saliendo gratis de Nervión justo después de recuperar su mejor versión. Su paso por el club hispalense quedó marcado por las lesiones, pero su espectacular resurrección en el Levante y el enigmático desenlace de su contrato convirtieron su carrera en una de las historias más sorprendentes que se recuerdan en el fútbol. Años después, en Nervión todavía se preguntan qué habría pasado si Arouna Koné hubiera marcado aquel último gol.

Actualmente, Arouna Koné, ya retirado, vive ajeno a los flashes y mantiene una vida alejada del fútbol, siendo una figura destacad en su país, Costa de Marfil. Tras su paso por la Premier, el delantero marfileño acabó su carrera como profesional en las categorías inferiores del fútbol belga.