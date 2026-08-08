Bayer Leverkusen 2-1 Sevilla: Ofrece una cara esperanzadora y luego muestra sus carencias

Acaba la pretemporada nervionense con derrota en la prueba más exigente del verano. Se pusieron por delante los de García Plaza en la primera mitad merced a un golazo de Miguel Sierra, pero el bajón fue evidente tras el descanso y llegó la remontada local merced a un doblete de Schick

El Sevilla FC cerró su pretemporada con derrota. El golazo de Miguel Sierra en la primera mitad era el merecido fruto a la buena puesta en escena del equipo nervionense. Pero el bajón fue evidente en el segundo tiempo, sin encontrar argumentos para salir de la cueva y meter miedo a un Bayer Leverkusen que acabó remontando con el doblete de Schick. LaLiga está a la vuelta de la esquina y las sensaciones no son las mejores, pero con lo que hay, salvo fichajes inminentes que sumen desde el primer día, habrá que empezar a jugarse la vida en una temporada en la que el objetivo no es otro que no sufrir tanto como el curso pasado.

Buena puesta en escena con un once muy titular

A la espera de los refuerzos que aún deben llegar, especialmente para la delantera y el centro del campo, el conjunto nervionense partió con un once que tiene muchos visos de ser muy similar al que Luis García Plaza puede poner en liza en el debut ante el Rayo Vallecano, que tendrá lugar el próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán a las 21:00 horas. Esta vez fue Guridi y no Peque quien actuó de enganche por detrás del punta. Y de las botas del jugador vasco salieron las primeras ocasiones del partido.

Aunque el balón correspondió en los compases iniciales al conjunto alemán, que no le imprimía mucho ritmo, el cuadro blanquirrojo pronto comenzó a soltarse en ataque, especialmente con las salidas de Oso por banda izquierda. Fue a través de un saque de banda, no obstante, como llegó la primera aproximación visitante, pero Guridi no pudo dirigir bien su remate con la puntera en el primer palo, viendo cómo poco después su segundo intento era taponado por Aleix García.

De Kike Salas nace el penalti no pitado a Isaac Romero y el golazo de Miguel Sierra

Respondió el conjunto local con un chut escorado de Maza tras un despeje fallido de Sangante, que en ocasiones se complica más de lo debido. Pero el Sevilla FC estaba bien plantado, encontrando a gente entre líneas y firmando posiblemente sus mejores minutos de la pretemporada. Había algo más de fútbol que en anteriores citas. Pero el gran peligro llegó con los desplazamientos de Kike Salas, llamado a ser uno de los grandes baluartes de este equipo.

Primero, el central aruncitano puso un balón en largo que Isaac Romero recogió en el área, siendo objeto de un claro penalti por parte de Tapsoba, también con Badé en el ajo, que el colegiado pasó por alto en el 13'. Pero cuatro minutos después, llegó el golazo de la tarde. Miguel Sierra recogió un gran cambio de sentido de Kike Salas, controló y se metió hacia dentro ante la oposición de un defensor, sacándose un zurdazo ajustado al palo desde fuera del área.

Paso adelante del Bayer Leverkusen y definitivo bajón sevillista tras el descanso

El canterano, máximo goleador del verano sevillista con sus tres dianas, está empeñado en llamar con fuerza a la puerta de García Plaza, que en el segundo tramo de este primer tiempo ordenó una defensa en bloque medio ante el paso adelante del Bayer Leverkusen. El partido fue otro tras la pausa para hidratación, pero el Sevilla FC supo mantener a raya a su nivel y no sufrió en exceso, concediendo apenas un chut lejano de Equi Fernández o un cabezazo alto de Belocian tras un balón parado.

Tras el paso por vestuarios, el único cambio fue el de Peque por Isaac Romero para jugar sin una referencia clara, dando paso a un guion de partido muy diferente al del arranque del primer tiempo, con un conjunto nervionense que no olía el balón y se metía demasiado atrás pese a las indicaciones de su entrenador.

Doblete de Schick ante la falta de intensidad nervionense

Entre el carrusel de cambios de uno y otro equipo y las probaturas lógicas de estas fechas, como ver a Sangante de mediocentro y acabar con una línea de tres atrás, el cuadro sevillista no pudo sino asistir a la consecuencia lógica de su evidente bajón, que fue la remontada local certificada con un doblete de Schick. Primero el atacante checo cabeceó abajo en el primer palo un centro de Miguel Gutiérrez en el 66'. Y pese a que los nervionenses trataron de responder con un par de incursiones de Julio Díaz, activo en sus minutos, el 2-1 definitivo acabó llegando en el 78' ante la falta de intensidad de la defensa nervionense.

Se acabaron las balas de fogueo para un Sevilla FC que por momentos en este verano se ha aferrado a su solidez como virtud más destacada, aunque en la prueba más exigente se mostró bizcochable ante un rival de entidad. Lógicamente, urge seguir mejorando, sobre el campo y en los despachos, con fichajes que eleven el nivel.

Ficha técnica:

Bayer Leverkusen: Flekken, Arthur (Miguel Gutiérrez 63'), Badé (Oerman 63'), Tapsoba, Belocian (Lucas Vázquez 53'), Culbreath (Hofmann 36'), Aleix García, Equi Fernández (Andrich 63'), Moreira (Terrier 63'), Maza (Tillman 46') y Kofane (Schick 63').

Sevilla FC: Vlachodimos (Fran González 63'), Juan Iglesias, Sangante (Manuel Ángel 81'), Kike Salas (Iker Muñoz 81'), Suazo (Carmona 81'), Agoumé (Castrín 63'), Nico Guillén (Manu Bueno 71'), Miguel Sierra (Rubén Vargas 71'), Guridi (Ibra Sow 72'), Oso (Julio Díaz 63') e Isaac Romero (Peque 46').

Goles: 0-1 (18') Miguel Sierra; 1-1 (66') Schick; 2-1 (78') Schick.

Árbitro: Mostró amarillas a los locales Equi Fernández y Andrich, así como a los visitantes Oso, Agoumé, Sangante e Ibra Sow.

Incidencias: Encuentro a) mistoso disputado en el BayArena de Leverkusen (Alemania).