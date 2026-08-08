Hasta tres clubes de Primera pendientes por si Castrín no renueva con el Sevilla

En el club de Nervión aceleran las negociaciones para tratar de amarrar la continuidad del central gallego, que acaba contrato en 2027, siendo optimistas pese al acecho de otros conjuntos que buscarían llevárselo gratis dentro de un año

El Sevilla FC trabaja en diferentes frentes en el mercado de fichajes para tratar de poner más mimbres a disposición de Luis García Plaza antes del debut en LaLiga, que tendrá lugar el próximo sábado ante el Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Así, se espera que José Ignacio Navarro acelere en esta semana la planificación para a poner a disposición del técnico madrileño nuevos refuerzos. Se trabaja en la llegada del delantero escocés Robbie Ure y en la de un segundo punta, además de tener prácticamente atado al georgiano Kochorashvili para el centro del campo, surgiendo en las últimas horas la opción del tunecino Ellyes Skhiri también para la medular. Pero además de tener que seguir avanzando también en la operación salida, existen igualmente otros asuntos pendientes en materia de renovaciones.

Los pretendientes de Oso, otro casi sin resolver

De un lado, la situación de Oso se presenta bastante incierta. La vinculación del lateral zurdo acaba en 2027 y después de no fructificar las negociaciones con el Grupo Marinakis (Olympiacos y Nottingham Forest), han vuelto a interesarse en su situación el Estrasburgo y la Fiorentina, abriéndose a la vez una nueva vía en Portugal, lo que podría dejar otra importante plusvalía (se exigen 10 millones de euros) en las arcas de Nervión.

Menos pudientes, a priori, se presentan los pretendientes de Andrés Castrín, que al igual que su compañero afronta su última temporada de contrato y sigue sin renovar, aunque ya por el mes de mayo, nada más acabar LaLiga, se deslizaba un optimismo desde el club sevillista que por ahora no ha dado sus frutos.

La oferta sevillista y el interés de Osasuna, Getafe y Levante

Inscrito aún con ficha del filial, el central gallego se perfila como un hombre importante para García Plaza tras su notable irrupción el curso pasado y por ello el Sevilla FC ha acelerado en las negociaciones con sus agentes para tratar de asegurar su continuidad, según ha informado el periodistas Ángel García (Cazurreando). Para ello, tiene sobre la mesa una nueva oferta por tres temporadas más, hasta 2030, con la consiguiente mejora salarial que reconocería, a ojos del club, su actual estatus.

Mientras tanto, hay equipos en Primera división atentos a su situación, pero más bien de cara al próximo verano, en caso de que quedara libre. Así, la citada fuente asegura que, además de Osasuna, cuyo interés ya había salido a la luz, también el Getafe y el Levante se han posicionado para intentar llevárselo a coste cero dentro de un año.

Tampoco se trata a priori de propuestas excesivamente golosas sobre el papel y en el seno de la entidad de Eduardo Dato siguen siendo optimistas. Además, el de Riotorto considera que el conjunto sevillista es el escenario ideal para seguir creciendo de la mano de García Plaza, con el que ofreció un gran nivel en las últimas jornadas del campeonato, formando junto a Kike Salas una pareja en el eje de la defensa que fue clave para alcanzar la permanencia y que hizo que ambos recibieran multitud de elogios.

Los números de Andrés Castrín

Ya con Matías Almeyda había arrancado la campaña como titular, por las bajas que se acumulaban en defensa, y fue apareciendo en el equipo de forma intermitente. Pero el técnico madrileño lo convirtió en un baluarte y solo algunas pequeñas molestias le apartaron del once en la recta final, acabando el curso con 1.276 minutos repartidos en 19 encuentros de LaLiga, en la que se estrenó como goleador con un vital tanto ante el Espanyol, participando también en otros dos choques de Copa del Rey. Un rendimiento que se ha traducido a su vez en un subidón de su valor de mercado, que alcanza los 6 millones de euros según la web especializada Transfermarkt.