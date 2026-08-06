"Me sentía una víctima y no lo era": la confesión de Isco que lo explica todo

El centrocampista del Betis, que esta pretemporada ha vuelto de lesión, Almería llegó a convivir con el miedo de no volver a jugar. Durante su recuperación, la terapia y la autocrítica cambiaron su forma de afrontar el fracaso y la presión que afronta el deportista de alto nivel

El Betis sumó este pasado miércoles una meritoria victoria ante el Arsenal (1-0) en un bolo estival de relumbrón en el que Isco Alarcón volvió a acumular 45 minutos de juego, después de haberse vuelto a calzar las botas con el Betis unos días antes, en otro amistoso de pretemporada frente al Almería. El malagueño llegó a convivir con el miedo de no volver a jugar tras una nueva lesión en la que la terapia y la autocrítica durante su proceso de recuperación han sido clave, cambiando su forma de afrontar el fracaso y la presión.

A lo largo de una carrera deportiva, hay momentos en la vida de un futbolista que cambian para siempre su forma de entender el deporte rey. En el caso de Isco Alarcón, ese punto de inflexión llegó mucho antes de volver a enfundarse la camiseta del Betis este mes de agosto, tras su última lesión de gravedad. El de Arroyo de la Miel convivió durante meses con una pregunta que ningún deportista quiere hacerse: ¿Y si no vuelvo a jugar?

Aquella incertidumbre marcó uno de los episodios más difíciles de su carrera. Después de completar una temporada extraordinaria y recuperar su mejor nivel, una grave lesión volvió a poner todo en duda en la mente de Isco. La recuperación fue lenta, exigente y, sobre todo, llena de incógnitas, ya a su edad.

La ansiedad de Isco por no saber si podría volver a jugar al fútbol

En una entrevista concedida a Canal Sur, previa al estreno del documental 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón', el internacional español reflejó con total sinceridad cómo vivió aquel proceso: "Cuando me dijeron que no sabía si iba a volver a jugar, los entrenamientos se me han hecho eternos por la incertidumbre de no saber si me iba a recuperar bien o no”, explicó.

Aquel miedo no desapareció con el paso de las semanas. De hecho, el propio futbolista reconoció que seguía preparándose con medicación mientras esperaba una evolución definitiva que, por suerte, se está produciendo esta pretemporada: “Estoy jugando y entrenando con medicación. He acabado con un ciclo de corticoides y para los partidos suelo jugar con algún tipo de analgésico. No me aseguran que vaya a salir del todo bien o que me vaya a curar, porque todavía hoy no hay nada que regenere un cartílago”, afirmó en esa misma entrevista.

La lección que cambió a Isco Alarcón su forma de entender el fracaso

Sin embargo, la lesión no fue el primer gran obstáculo de Isco. Años antes ya había atravesado un periodo mucho más silencioso, pero igual de complejo. Tras tocar la cima del fútbol europeo con el Real Madrid, perdió protagonismo hasta desaparecer prácticamente de la élite, pasando de puntillas por un Sevilla FC en el que tan sólo duró medio año y en el que salió por la puerta de atrás después de un encontronazo con el que era su director deportivo, Monchi.

Con el paso del tiempo decidió analizar aquella etapa sin buscar excusas. Lo hizo en Universo Valdano, de Movistar Plus+, donde sorprendió por la honestidad de sus respuestas: “En ese momento estaba peleado con todo el mundo. Le echaba la culpa a Menganito y Fulanito. Me sentía una víctima y no lo era”, reconoció ante Jorge Valdano. Aquella confesión resumía un cambio de mentalidad que terminaría siendo decisivo para reconstruir su carrera al llegar al Betis. Isco entendió que la salida no pasaba por señalar a los demás, sino por revisar su propia actitud: “Cuando estás en esa situación, nada es culpa tuya, echas balones fuera constantemente. Pero el tiempo te da la perspectiva de qué hiciste tú para cambiar, por qué no diste un paso más o por qué no luchaste más”, añadió.

Durante esa conversación, Valdano le preguntó directamente si ese proceso había estado acompañado por ayuda psicológica. La respuesta del futbolista fue clara y sin rodeos. “Sí, sí”, respondió al ser cuestionado sobre si la terapia había sido una herramienta importante para afrontar aquella etapa.

De perder la ilusión a volver a disfrutar del fútbol con el Betis

La pérdida de confianza terminó afectando incluso a su relación con el fútbol. Isco explicó que llegó un momento en el que dejó de disfrutar de la competición y perdió la motivación que siempre había caracterizado su juego. “Perdí un poco la ilusión por demostrar, por jugar, por quitarle el puesto a un compañero. Me vine un poco abajo y no tuve la fuerza mental para revertir la situación”, confesó en Universo Valdano.

Aquellas palabras ayudaron a normalizar una realidad cada vez más presente en el deporte profesional: el éxito no inmuniza frente al desgaste emocional. Incluso los futbolistas más laureados pueden atravesar etapas de bloqueo, perder la confianza o necesitar apoyo profesional para volver a encontrarse. Isco fue un ejemplo de ello, al igual que ahora lo es de cómo superarlo.

El Betis, como renacer de Isco

Su llegada al Betis de la mano de Manuel Pellegrini, al que ya tuvo como entrenador en el Málaga, fue un soplo de aire fresco para Isco, qiuen encontró en Heliópolis un entorno propicio para renacer de sus cenizas hasta volver a demostrar su mejor nivel. Algo que tan sólo lo han frenado las lesiones o problemas físicos.

Hoy, con Isco nuevamente sobre el césped tras superar la lesión más incierta de su carrera, todas esas confesiones adquieren una perspectiva diferente. El miedo a no volver a jugar, la terapia, la autocrítica y la capacidad para asumir errores forman parte del mismo camino que le ha permitido regresar al máximo nivel. La historia de Isco Alarcón demuestra que las mayores victorias no siempre llegan con un título o un gol decisivo.