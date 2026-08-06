El sacrificio de Erling Haaland (26 años): "Me apetece, pero voy a la nevera y me hago otra cosa"

Erling Haaland se ha convertido en la gran sensación en el Mundial 2026, en parte por su imponente físico que cuida con una restringida alimentación, aunque desvela que su comida favorita es una que casi nunca puede permitirse comer

Erling Haaland se ha convertido en uno de los grandes destacados del fútbol a raíz del Mundial 2026. El noruego ha sido el líder de su país y ha sido clave para clasificarlos hasta los cuartos de final, el mejor resultado de su historia. Pero además, se ha convertido en una auténtica tendencia en redes sociales, disparando su popularidad y siendo el jugador que más ha aumentado su popularidad. Por ello, todo lo relacionado a él interesa especialmente, hasta su alimentación.

La nutrición de los futbolistas es un factor clave en su rendimiento en el terreno de juego, por lo que tras el Mundial y mientras preparan la próxima temporada, los jugadores están desvelando algunos de sus alimentos o comidas favoritas. En el caso de Haaland, ha confesado que su comida favorita es una que casi nunca puede permitirse comer, debido a la planificación intensiva de su dieta para tener un físico que le permita rendir a su mejor nivel en el campo.

La comida favorita de Erling Haaland: un vicio que no se puede permitir en su dieta

El 'vikingo' destaca por su físico imponente, con 1,94 metros de altura y un peso habitual que ronda los 94 kg. Por ello, su dieta se basa en huevos, lubina y arroz. Sin embargo, su comida favorita está lejos de ser lo saludable que se exige en su dieta, por eso reconoce que apenas puede permitirse este 'capricho'."Mi comida favorita es algo que casi nunca puedo comer, solo lo puedo comer de vez en cuando", explica el noruego, antes de desvelar de qué comida se trata.

"Me encanta el kebab y la pizza de kebab, me encantan. Lo tengo que decir, es una de las mejores comidas, pero nunca la puedo comer" reconoce el jugador del Manchester City, que tiene que seguir una alimentación más restrictiva. Por ello, confiesa que "a veces estoy sentado en casa y me apetece, pero voy a la nevera y me hago otra cosa", buscando opciones más saludables y haciendo sacrificios para rendir al mejor nivel posible

El Kebab, la comida favorita de Haaland que apenas puede comer

El kebab, la comida favorita de Haaland, es un plato tradicional turco. Los ingredientes principales son pollo, ternera o cordero, junto con verduras como lechuga, tomate, cebolla, etc. Sin embargo, al envolverlo todo en la tortilla de trigo se le echan varias salsas, como de yogur o picante, que es lo que hace menos 'healthy' esta comida.

Por ello, el delantero prioriza ingredientes puros y una dieta mucho más restrictiva, demostrando su compromiso con el fútbol. Algo que se nota en sus cifras goleadoras, sumando 7 goles en 5 partidos.