Messi deslumbra con el Inter de Miami: "Si habláramos de pintura, sería Picasso"

El futbolista argentino ha destacado en su regreso a la titularidad del Inter de Miami tras el Mundial 2026, siendo decisivo en la victoria de su equipo en el debut en la Leagues Cup y provocando los halagos de su entrenador

Leo Messi sigue compitiendo a sus 39 años, pero en el Mundial 2026 demostró que aún tiene mucho que ofrecer en el fútbol. Así lo ha vuelto a dejar claro en el estreno del Inter de Miami en la Leagues Cup, en la que ha liderado a su equipo hacia la victoria anotando un doblete decisivo para derrotar al San Luis por 4-2. Por ello, su entrenador, Guillermo Hoyos, se rinde en halagos.

El Inter de Miami, que recién ha incorporado a Casemiro como fichaje estrella esta temporada, tenía su debut en la Leagues Cup, que enfrenta a los clubes de la MLS y a los de la liga mexicana. Un enfrentamiento en el que el San Luis se impuso en los primeros minutos y los estadounidenses tuvieron que buscar la remontada, siendo Messi el gran protagonista.

Messi decide con un doblete la victoria del Inter de Miami en su regreso a la titularidad

El Atlético de San Luis logró anotar en los cinco primeros minutos de partido, complicando el partido al Inter de Miami, que a partir de ese momento no cometió ni un despiste más. De hecho, anotó 4 goles en la primera parte, dos de ellos de Leo Messi, aunque también fue clave en el último tanto. El doblete del mediapunta argentino no sólo ha destacado por ser decisivo para darle la vuelta al marcador, también por su belleza técnica. .

El finalista del Mundial, que acabó perdiendo ante España, estrenó el marcador del Inter de Miami a los diez minutos, poniendo las tablas en el luminoso con un remate al entrar en el área desde atrás. También marcó el segundo tanto, en el minuto 29 para poner por encima a su equipo, mientras que fue quién sacó el córner que remató Micael para poner el cuarto gol.

Una actuación destacada en su regreso al once inicial, después de incorporarse del Mundial como suplente en el último partido del Inter de Miami. Su próximo reto será el sábado, cuando enfrenten la segunda jornada de la Leagues Cup ante el Monterrey.

Guillermo Hoyos, entrenador del Inter de Miami, se rinde en halagos a Messi

Una vez finalizado el partido, y consiguiendo los puntos para la Leagues Cup, Messi ha vuelto a recibir halagos, comparándolo con Picasso. Guillermo Hoyos, entrenador del Inter de Miami, explicó la importancia de tener al argentino en el equipo y resaltó su primer gol. "No hay calificativos" que definan a Messi, reconoce.

"Los chicos me estaban mostrando el primer gol que hace. Los que hemos jugado al fútbol sabemos cómo es. Si habláramos de pintura, sería Picasso" señaló Hoyos, dejando una comparación que eleva al argentino gracias a un tanto muy vistoso.