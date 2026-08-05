Oficial: Mohamed Salah ya tiene nuevo equipo y sorprende al mercado

El jugador egipcio confirma su nuevo club después de salir del Liverpool en un destino inesperado, dando marcha atrás en su acuerdo con el Besiktas y fichando por un rival en la liga turca

Mohamed Salah ha sido uno de los jugadores más destacados en este mercado de fichajes. El extremo derecho quedaba como agente libre después de finalizar su contrato con el Liverpool, por lo que ha llamado la atención de varios clubes a nivel internacional. Es cierto que a sus 34 años no ha estado en la agenda de los grandes de Europa, pero sí de varios equipos de la liga turca.

Parecía que su fichaje por el Besiktas estaba cerca de completarse, después de unas primeras negociaciones con el jugador egipcio. Sin embargo, Salah cambia de destino y se va a un rival en Turquía, causando auténtica sorpresa con su nuevo destino.

El sorprendente nuevo equipo de Mohamed Salah: ficha por el Trabzonspor

El delantero egipcio ya ha tomado una decisión y jugará en el Trabzonspor de la Superliga turca, anunciado de forma oficial. Un destino que causa auténtica sorpresa al pasar del Liverpool a un club que ha apretado por él en las últimas semanas. Aunque eso sí, Salah podrá seguir compitiendo en Europa ya que el Trabzonspor está clasificado para la Europa League la próxima temporada.

El extremo derecho, que ha vuelto a demostrar que sigue siendo clave en el terreno de juego gracias a su gran actuación con Egipto en el Mundial 2026, llega al equipo turco como agente libre. El Trabzonspor ha completado un gran movimiento en el mercado al incorporar a un fichaje de élite como es Salah a coste cero. El egipcio llega al club turco para pasar el reconocimiento médico y ya posa con su nueva camiseta. En las próximas horas firmará su contrato, por el que queda unido al Trabzonspor por dos temporadas, hasta junio de 2029.

Giro en el destino de Salah: 'no' al Besiktas para poner rumbo al Trabzonspor

El fichaje de Salah por el Trabzonspor no sólo ha sido una sorpresa porque el club no aparecía entre los grandes interesados, también porque Salah estaba muy cerca de cerrar su llegada al Besiktas. Sin embargo, esta operación se ha caído debido a desacuerdos económicos que no convencían al jugador, además de desavenencias respecto a sus derechos de imagen.

Primer mensaje de Salah como jugador del Trabzonspor

Mohamed Salah ya ha llegado a Estambul, dónde ha sido recibido por cientos de aficionados. Además, a la espera de superar las pruebas médicas y firmar su contrato, el extremo ya ha posado con su nueva camiseta y ha dado sus primeras declaraciones como jugador del equipo del Estadio Şenol Güneş. "Trabzon, ¿estáis preparados? Nos vemos muy pronto" han sido las primeras palabras de Salah tras definir su futuro.