Tras fichar a Bayindir, el Celta adelanta al Nápoles por Exequiel Zeballos

El club vigués ha dejado ya cerrada la cesión con opción de compra del meta turco del Manchester United, que viajará a Vigo en las próximas horas; al mismo tiempo, Marco Garcés acelera por el joven argentino para su banda derecha

El Celta de Vigo ha puesto la directa en el mercado de fichajes y está a apenas unas horas de confirmar el que será su próximo fichaje y con el que completará la portería para la temporada 26/27: Altay Bayindir.

El club vigués ha cerrado por fin la incorporación del meta turco de Manchester United, que ya tiene la autorización del club inglés para viajar hasta Vigo para pasar la pruebas médicas y firmar su contrato.

Según ha informado Fabrizio Romano, el meta de Osmangazi llega a Balaídos a préstamo pero con una opción de compra de cuatro millones en función de los partidos que pueda jugar esta temporada.

"Estamos muy optimistas con la posibilidad de cerrar un portero entre hoy y mañana", reconocía ayer Marco Garcés en la presentación de Abdoulaye Faye, director deportivo del Celta, que de esta forma consigue elevar el nivel de la portería celeste con un segundo portero que pueda competir de tú a tú con Ionut Radu.

Ventaja por Exequiel Zeballos

Pero el mercado del Celta no acaba con esta incorporación. En las últimas horas, el club vigués habría tomado la ventaja para hacerse también con los servicios de Exequiel Zeballos, talentoso extremo derecho de Boca Juniors que está decidido a dar el salto al fútbol europeo este verano.

Según el periodista Nico Schira, el Nápoles era el máximo rival del Celta pero las negociaciones entre Boca Juniors y el club partenopeo se han estancado en los últimos días, lo que ha aprovechado el Celta para avanzar, con un contrato hasta 2031 sobre la mesa.

Más refuerzos para el Fortuna... con vistas al primer equipo

Además de refuerzos para el primer equipo, Marco Garcés también tiene este verano el objetivo de reforzar el filial tras su ascenso a Segunda división, y en las últimas 24 horas se han producido dos nuevas altas.

En la tarde de ayer el Celta anunciaba el acuerdo con el Genoa para la cesión, con opción de compra, del internacional paraguayo Hugo Cuenca, quien reforzará la línea de ataque del Celta Fortuna.

"El mediapunta zurdo, que también puede jugar en las bandas gracias a su capacidad para romper líneas, destaca por su visión de juego y facilidad para asociarse, características que lo convierten en un futbolista con gran proyección, que acercará creatividad y desequilibrio al ataque del Celta Fortuna", destaca el club en su comunicado de prensa.

Formado en el CD Capiatá de su país, el centrocampista ofensivo dio el salto a la cantera del AC Milan en el verano de 2020. Tras finalizar su contrato con el equipo rojinegro, en 2026 firmó por el Genoa, con el que debutó en la Copa de Italia. No obstante, la falta de minutos forzó su salida al Burgos Promesas en el pasado mercado invernal. En su primera experiencia en el fútbol español, disputó 9 partidos y 539 minutos.

Y esta misma mañana, el Celta ha anunciado otro fichaje para el Fortuna. Se trata del defensa Alexis Olmedo, quien firma un contrato con la entidad gallega hasta junio de 2030 y tendrá ficha con el filial celeste, según informó este miércoles el club gallego.

El futbolista, internacional con las categorías inferiores de la selección española, se formó en la cantera azulgrana y las últimas temporadas militó en el Barça Atlètic, con el que disputó 51 partidos. "Este fichaje permite al Celta Fortuna sumar a su plantilla a un futbolista, con gran proyección y personalidad, que encaja a la perfección en el puzzle que Fredi Álvarez está configurando para su estreno en pocos días en la categoría de plata", destaca el club gallego en su comunicado de prensa.

Con Cuenca y Olmedo ya son tres los fichajes del Celta Fortuna para su histórica temporada en la categoría de bronce del fútbol español, ya que el primero en anunciarse fue el del internacional sub 17 portugués Vladimir Silva, que llega cedido desde el Paços de Ferreira portugués.