Marco Garcés lo deja claro: ﻿"﻿Estamos muy optimistas con la posibilidad de cerrar un portero entre hoy y mañana"

Altay Bayindir debe ser la siguiente incorporación del cuadro vigués para reforzar la portería y lograr así la deseada competencia con Radu para una nueva temporada con tres competiciones

Después de Abdoulaye Faye, el siguiente en llegar al Celta de Vigo deber ser el portero, en este caso Altay Bayindir. Un asunto al que se ha referido este martes Marco Garcés, director de fútbol del club vigués, que ha sido claro sobre el tema aunque sin nombrar al turco. "Estamos muy optimistas con la posibilidad de cerrar un portero entre hoy y mañana", ha señalado.

Desde hace unos días el Celta de Vigo tiene un acuerdo con Altay Bayindir y sólo restan pequeños detalles para que impiden que todavía no se haya completado la operación. El turco, competencia para Ionut Radu, llegaría a Balaídos en calidad de cedido procedente de Manchester United.

Marco Garcés reconoce que el asunto del delantero está "un poco más verde"

El del portero no ha sido el único asunto que ha tratado Marco Garcés durante la presentación de Abdoulaye Faye ante los medios de comunicación. También ha reparado en el delantero, otra de las líneas en las que el Celta de Vigo trabaja para lograr un refuerzo. "La del delantero está un poco más verde aunque también espero poder tener noticias pronto", ha manifestado.

Hasta el momento tres han sido los fichajes anunciados por el Celta de Vigo en el mercado. Primero fue Aleix Febas, que lo hizo para reforzar el mediocampo procedente del Elche con la carta de libertad. También llegó libre Javi Galán, en este caso para potenciar el lateral izquierdo tras finalizar su vinculación con Osasuna. El tercero ha sido Abdoulaye Faye, para reforzar el centro de la defensa y que lo hace como cedido desde el Bayer Leverkusen. El siguiente en la lista apunta a que será el portero Altay Bayindir.

Marco Garcés, las salidas y el futuro de Abdoulaye Faye más allá de su cesión

Además Marco Garcés, durante la presentación de Abdoulaye Faye, también fue cuestionado por algunas de las salidas que podrían darse en el Celta de Vigo. Nombres como los de Unai Núñez, Carles Pérez, Manu Fernández o Carlos Domínguez están sobre la mesa. "Como ha mencionado Claudio los jugadores saben desde mayo cuál es su estatus dentro de la plantilla. Sé que están recibiendo llamadas y ofertas y ellos las están valorando para ver en qué momento llega una satisfactoria y entonces se podrá mover.", ha señalado el director de fútbol del Celta de Vigo que luego ha agregado: "Creo que queda más en su tejado que en el nuestro".

Por otro lado, Garcés ha hablado del fichaje de Abdoulaye Faye. "Es un jugador que tuvo muchas opciones para ir a distintos lugares. Es una de las grandes promesas del fútbol europeo y nos eligió a nosotros. Estamos muy contentos, creo que nos va a proveer de muchísimas cosas que necesitábamos este año", ha dicho sobre el central.

También se ha referido al futuro de si podría continuar Abdoulaye Faye más allá de su año de cesión. "Estamos muy esperanzados de que se le pegue la morriña y no se quiera ir. Estamos enfocados en la realidad de este año Nosotros necesitamos ciertos atributos de manera inmediata y Faye nos lo aporta. Ya veremos luego", ha dicho.