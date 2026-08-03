Una semana de anuncios de fichajes en el Celta de Vigo

Abdoulaye Faye, que ya está en Vigo desde la noche de este domingo, y Altay Bayindir podrían anunciarse en breve para que incluso estuvieran en la concentración de Italia del equipo prevista para los próximos días

La semana que arranca para el Celta de Vigo, además de la concentración en Italia con los amistosos ante el Sassuolo y el Nápoles, debe ser la de la confirmación y anuncio de nuevos fichajes. De momento el club vigués ha sumado oficialmente como incorporaciones a Aleix Febas y Javi Galán, a los que ahora se deben sumar Abdoulaye Faye y Altay Bayindir .

Dos nuevos refuerzos para el equipo de Claudio Giráldez que entra en las dos semanas finales antes de que arranque la competición, si bien es cierto que el mercado, como sucede cada verano, queda abierto durante todo el mes de agosto pese a que empiecen los partidos. Los movimientos del Celta de Vigo no quedarán en Abdoulaye Faye y Altay Bayindir .

Abdoulaye Faye ya está en Vigo desde la noche de este domingo

En el caso de Abdoulaye Faye, el futbolista llegó en la noche de este domingo a Vigo y está previsto que este mismo lunes pese el reconocimiento médico para que posteriormente sea anunciada su incorporación. El defensa se unirá al equipo celeste en calidad de cedido sin opción de compra desde el Bayer Leverkusen. El senegalés, salvo sorpresa de última hora, estará en la concentración de Italia que el equipo vivirá esta semana.

También apunta a que estará Altay Bayindir en tierras italianas con el Celta de Vigo. El portero turco aterrizará en Balaídos procedente del Manchester United, también bajo el concepto de préstamo. Será la competencia deseada y buscada durante el verano para Iounut Radu, quien la pasada campaña lo jugó absolutamente todo en LALIGA. Con el acuerdo entre clubes desde hace unos días, también se deben precipitar los acontecimientos en los próximos días con el guardameta.

El Celta de Vigo no habría desembolsado dinero por traspasos

La llegada del central, Abdoulaye Faye, y del portero, Altay Bayindir, completaría dos posiciones subrayadas en rojo por la dirección deportiva del Celta de Vigo de cara a este mercado de verano. Los dos, además, llegan como cedidos al club celeste. Esto supondría que el club vigués no habría desembolsado un euro en concepto de traspasos, dado que tanto Aleix Febas como Javi Galán llegaron como agentes libres.

Ahora otra de las posiciones que resta por reforzar según la hoja de ruta del Celta de Vigo es la de extremo. Un puesto que el club vigués pretende potenciar con algún futbolista de desborde y uno contra uno que mejore las prestaciones del equipo. Todo, eso sí, sin olvidar las posibles necesidades que surjan en función de salidas o ventas.

También semana de dos amistosos en Italia

La semana tendrá para el Celta de Vigo sus dos últimos amistosos de pretemporada. Serán en Italia, donde el equipo de Claudio Giráldez realizará una concentración. De esta forma el miércoles 5 de agosto, a partir de las 20.00 horas, se medirá al Sassuolo en el Ricci Stadium. Ya para el sábado 8 de agosto queda el compromiso contra el Nápoles que se disputará en el Teofilo Patini Stadium de Castel di Sangro a partir de las 21.00 horas.