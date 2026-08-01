Altay Bayindir será la competencia para Radu en la portería del Celta de Vigo

El club vigués y el Manchester United alcanzan un acuerdo para la cesión del meta turco, que podría anunciarse y unirse a la pretemporada celeste ya la próxima semana

El Celta de Vigo tenía entre una de sus prioridades para este verano encontrar competencia en la portería para Iounut Radu y ya la ha encontrado. Se trata de Altay Bayindir, un guardameta turco que pertenece al Manchester United y que jugará en calida de cedido en el cuadro vigués.

Tanto es así que, según Metropolitano Vigo, el Celta de Vigo y el Manchester United ya han alcanzado acuerdo para que Altay Bayindir juegue como cedido esta temporada a las órdenes de Claudio Giráldez. Únicamente restan los flecos finales y el portero podría unirse al equipo celeste la semana que viene.

El rendimiento de Altay Bayindir en el Manchester United y con la selección de Turquía

Altay Bayindir es un portero turco que tiene contrato con el Manchester United hasta el verano que viene, pero que la competencia en la portería del equipo inglés ha llevado a buscar una salida. No ha tenido continuidad años atrás en Old Trafford y ahora se convertirá en la deseada competencia para Radu en el Celta de Vigo, en un año en el que el equipo disputará nuevamente tres competiciones.

De 28 años y 1,98 metros, Altay Bayindir fue firmado por el Manchester United en el verano de 2023 a cambio de pagar 5 millones de euros al Fenerbahçe. Sin embargo, en tres temporadas apenas ha podido sumar 17 partidos con los ingleses entre las distintas competiciones, en los que ha encajado 31 goles. En tres de esos encuentros dejó su portería a cero. La campaña pasada apenas pudo disputar 6 encuentros.

Pese a todo, Altay Bayindir es internacional con la selección de Turquía, con la que ha disputado 12 encuentros. Sin ir más lejos ha estado presente en el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con el combinado de su país, si bien es cierto no ha participado en ninguno de los tres encuentros de los turcos.

Ahora, tras las negociaciones mantenidas en los últimos días, está previsto que Altay Bayindir se incorpore al Celta de Vigo tras el acuerdo alcanzado entre las tres partes. Restan los flecos finales, el intercambio de documentos y que se haga oficial su llegada al equipo vigués.

Altay Bayindir podría unirse al Celta de Vigo en la concentración en Italia

En estos momentos Altay Bayindir se encuentra en Estocolmo, donde el Manchester United se encuentra para disputar un amistoso contra el Atlético de Madrid. Con la alta competencia en la portería no está previsto que juegue y podría ser último compromiso con los ingleses.

La intención es que el portero pueda sumarse a la concentración que el Celta de Vigo vivirá la semana que viene en Italia y en la que se celebrarán los amistosos contra el Sassuolo y el Nápoles. Todo para encarar el inicio de temporada a las órdenes de Claudio Giráldez.

La presencia de Altay Bayindir en el Celta de Vigo relegará al rol de tercer portero a Iván Villar y devolverá a Coke Carrillo el filial. De esta forma Radu y el meta turco pelearán por las distintas competiciones que aparecen en el horizonte.