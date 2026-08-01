El Celta traspasa el ecuador de la pretemporada con dos empates y un triunfo

Los de Claudio Giráldez empataron ante los portugueses del Sporting de Braga y el Académico de Viseu, mientras que vencieron al Sporting de Gijón; ahora queda la doble cita en Italia de la semana que viene

La pretemporada del Celta de Vigo ha atravesado su ecuador, después de más de tres semanas de preparación y con dos por delante antes de que arranque oficialmente el nuevo curso para los gallegos, que llegará el 16 de agosto en Balaídos contra Osasuna. Tres partidos amistosos disputados para los de Claudio Giráldez, con dos empates y una victoria, y dos nuevas pruebas en el horizonte.

Ahora este fin de semana la plantilla del Celta de Vigo disfruta de dos días de descanso para seguir con el período de pretemporada. Los balances en esta época del curso son relativos, más cuando la plantilla aún puede sufrir modificaciones con nuevos fichajes que se una a Aleix Febas y Javi Galán, también con posibles salidas de la plantilla de Claudio Giráldez.

Los tres partidos de pretemporada disputados por el Celta de Vigo

Dos de los tres partidos amistosos del Celta de Vigo este verano fueron ante equipos portugueses, los dos acabaron en empate. El primero fue ante el Sporting de Braga, un rival que la temporada pasada fue semifinalista de la Europa League. Tablas en el Estàdio Municipal de Braga (2-2). Hugo González y Carlos Domínguez fueron los goleadores de los vigueses. Primero se adelantaron los de Claudio Giráldez, luego los locales remontaron y finalmente llegó el gol del empate definitivo.

El segundo partido de la pretemporada del Celta de Vigo fue contra el Sporting de Gijón y supuso el triunfo del cuadro celeste por 1-0. Una cita celebrada en el Estadio Municipal de A Lomba y que decantó un gol de Hugo González. Los de Claudio Giráldez vencían a un histórico como el club asturiano, que ahora milita en Segunda División.

El tercer amistoso de pretemporada para el Celta de Vigo nuevamente fue contra un equipo portugués, nuevamente terminó en empate. En este ocasión fue un 2-2 después unos 120 minutos de juego contra el Académico de Viseu. Hugo González y Ferran Jutglà fueron los goleadores del cuadro de Claudio Giráldez que hasta en dos ocasiones se puso por delante.

Lo que le queda por delante al Celta de Vigo durante la pretemporada

Ahora la pretemporada del Celta de Vigo mira a Italia, lugar de un 'stage' veraniego que además servirá para que el equipo dispute dos nuevos amistosos. Primero el próximo miércoles 5 de agosto se enfrentará al US Sassuolo en el Ricci Stadium desde las 20.00 horas. Un rival de la Serie A, como también el segundo compromiso, en este caso contra un histórico como el Nápoles. La cita queda para el sábado 8 de agosto en el Teofilo Patini Stadium de Castel di Sangro desde las 21.00 horas.

Una vez que el Celta de Vigo dispute esos dos amistosos, con la concentración en Italia, el equipo regresará nuevamente a Vigo para encarar la última semana antes del arranque de la temporada. Hay que recordar que la cita será el sábado 16 de agosto a las 21.00 horas contra Osasuna. Los de Claudio Giráldez arrancarán un nuevo e ilusionante curso con tres competiciones.