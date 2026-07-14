LaLiga anuncia los horarios de las tres primeras jornadas de la 26/27: partidos toda la segunda quincena de agosto, salvo uno

LaLiga ha confirmado el aplazamiento de tres partidos en la primera jornada y ha desvelado cuándo se jugarán las tres primeras jornadas; la segunda quincena de agosto tendrá partidos todos los días excepto uno

LaLiga ha anunciado de una tacada los horarios para las tres primeras jornadas del campeonato liguero, que se disputará en la segunda quincena del mes de agosto y en la que habrá partidos todos los días excepto uno, el 18 de agosto. Desde el 15, que arranca, hasta el 31 de agosto, viviremos 16 días de fútbol en la liga española.

De esta forma, LaLiga comenzará de forma oficial el próximo sábado 15 de agosto con un Deportivo Alavés - Getafe, a partir de las 19:30 horas en Mendizorroza. Ese mismo día se jugará el Sevilla - Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán, a partir de las 21:30 horas.

Cabe recordar que esta primera jornada tiene hasta tres partidos aplazados por el Mundial, que se disputarán entre la segunda y la tercera jornada. Así, el Valencia - Betis se disputará el martes 25 de agosto a las 21:00 horas, el Real Madrid - Real Sociedad, el miércoles 26 y el Barcelona – Athletic Club, el jueves 27, ambos también a las 21:00 horas.

La segunda jornada, sin descanso

Esta primera jornada de Liga, sin contar los tres partidos aplazados, finaliza el miércoles 19 con el Atlético de Madrid - Málaga y un día después arranca la segunda jornada con un Rayo Vallecano - Alavés, que se jugará el jueves 20 de agosto a las 21:00 horas.

El Betis se estrenará un día después, el viernes 21 de agosto, recibiendo a la Real Sociedad en La Cartuja a las 21:00 horas. Esta segunda jornada se alargará hasta el lunes 24 y como partidos más destacados tiene el Athletic - Sevilla, el sábado 22 a las 17:00 horas, el Espanyol - Real Madrid o el Atlético de Madrid - Villarreal.

El último fin de semana de agosto, más Liga

Para acabar el mes de agosto nos queda la tercera jornada de Liga que arrancará un día después del tercer partido aplazado de la primera jornada, es decir, el viernes 28 de agosto con un Racing - Elche y acabará el lunes 31 de agosto con un Barcelona - Rayo Vallecano. En esta tercera jornada destacan partidos como el Levante - Betis, Sevilla - Atlético de Madrid o Real Madrid - Málaga.

En definitiva, en apenas un mes arrancará la liga y lo hará prácticamente sin descanso, (tan solo el 18 de agosto no habrá partido) con tres jornadas trepidantes y mucho en juego desde el mismo mes de agosto, y todo ello con muchas plantillas aún por definir ya que el mercado de fichajes no cierra hasta un día después, el 1 de septiembre.