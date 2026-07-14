El Málaga pesca en el Espanyol y ya tiene encarrilado su primer fichaje

El recién ascendido a Primera por fin se mueve en el mercado de fichajes y está a punto de cerrar el acuerdo con Fernando Calero, un viejo conocido de la cantera blanquiazul

El Málaga ha comenzado la pretemporada y también sus movimientos en el mercado de fichajes. El equipo vuelve a la Primera división del fútbol español después de conseguir el ascenso en la final del playoff, en la que derrotaron al Almería para volver a la máxima categoría. Para ser competitivos deben reforzar su plantilla y después de semanas inactivo, ahora el Málaga deja prácticamente cerrado su primer fichaje, además de apuntar varios nombres a su agenda.

El club boquerón ha puesto sobre la mesa el nombre de Thiago Pitarch para reforzar el centro del campo, a la espera de la decisión que tome el Real Madrid sobre su futuro. Pero también tienen la idea de reforzar la defensa, y es aquí dónde llega su primer traspaso en este mercado de fichajes, en el que ya tienen encarrilada la llegada de Fernando Calero, del Espanyol.

Fernando Calero, a un paso de fichar por el Málaga

El jugador vallisoletano será el primer refuerzo del Málaga para el nuevo curso en La Liga EA Sports. El defensa del Espanyol ha finalizado contrato con los pericos, por lo que quedaba como agente libre en búsqueda de un nuevo equipo, que ya tiene prácticamente atado. El defensa de 30 años ha cerrado un acuerdo verbal con los blanquiazules para competir en La Rosaleda el próximo curso.

Aún falta por pulir los últimos detalles para la firma del contrato, que será de dos temporadas de duración, hasta 2028, pero el acuerdo está prácticamente hecho. De esta forma, recuperan a un viejo conocido para reforzar su plantilla, quién ya pasó por las categorías inferiores del Málaga antes de convertirse en uno de los nombres más destacados del Espanyol.

El Málaga elige a Fernando Calero como primer refuerzo y a coste cero

Este fichaje es un auténtico éxito para el Málaga. No sólo porque Calero conoce bien el club, después de estar cinco años en la cantera, también porque es un defensa muy reconocido en La Liga. El central llega para cubrir una de las posiciones más descuidadas del equipo de Juan Funes, y lo hace con muchas garantías tras desarrollar prácticamente toda su carrera en el fútbol con el Espanyol.

El central ha defendido la camiseta perica durante siete temporadas, en los que ha disputado 181 partidos oficiales, viviendo dos descensos, dos ascensos y convirtiéndose en uno de los futbolistas más fiables y reconocidos del vestuario. Ahora, una vez decidió no renovar el contrato, regresa al Málaga para por fin debutar con el primer equipo y ser la primera incorporación en su ascenso a Primera.