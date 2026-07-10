Así ha crecido el valor de la plantilla del Málaga tras el ascenso a Primera División

El club malacitano vuelve a Primera División con una plantilla revalorizada con el 16,3% y un plan claro: mantener el bloque del ascenso, reforzar piezas puntuales y construir "la mejor plantilla posible" mientras jóvenes como Chupete y Larrubia disparan su valor en el mercado

El Málaga ha crecido en todos los niveles con el ascenso a Primera División. El conjunto de Funes hizo historia en LaLiga Hypermotion y puso la guinda final derrotando a Las Palmas y el Almería en los partidos claves de la temporada. Eso ha provocado también que el valor de la plantilla haya subido de manera importante, exactamente en un 16,3%, tal y como se puede comprobar en Transfermarkt.

Sin embargo, el Málaga es uno de los clubes de Primera División que no ha fichado en este verano, aunque sí ha habido hasta seis salidas, como han sido las de Jokin Gabilondo, Javi Montero, Josué Dorrio, Víctor García, Darko Brasanac y Carlos Dotor. Sin embargo, el aumento en el valor de mercado del club ha sido total, sobre todo, en jugadores como Chupe o David Larrubia, claves durante la temporadan en el conjunto de Funes.

El Málaga espera definir "la mejor plantilla posible" en su regreso a Primera División

Por un lado, Loren Juarros dejó el plan del Málaga en cuanto a los fichajes: "El mercado dirá hasta dónde podemos llegar. Estar en Primera te da un mayor abanico de posibilidades. Tenemos jugadores como Ramón o Haitam, que esperamos que se incorporen bien. Tenemos que hacer la mejor plantilla posible. Hay que tener tranquilidad y no tomar decisiones precipitadas. Será una temporada dura".

Además, el director deportivo del Málaga cerró las puertas ante posibles salidas tras las buenas noticias que dejó subir a Primera División: El ascenso ha permitido eliminar ciertos fantasmas. No tenemos ninguna noticia negativa y las conversaciones han sido favorables. El club quiere evitar la salida de jugadores con potencial. Tenemos la sensación de que estos chicos quieren jugar en el Málaga".

El Málaga regresa a Primera División con la plantilla de menor valor de LaLiga

Por otra parte, el Málaga afrontará de momento la vuelta a Primera División siendo el equipo de LaLiga EA Sports con menos valor de mercado, con 31,63 millones de euros. En el caso de los otros dos clubes que han ascendido, el Racing de Santander cuenta con un 57,40 millones y el Deportivo de la Coruña, 75,05. El conjunto de Antonio Hidalgo ha sido sin duda la plantilla que más ha crecido en este aspecto, con un 38%.

En cuanto a los jugadores del Málaga, los que más han crecido de manera destacada han sido Chupete, alcanzando los diez millones de euros y David Larrubia, con cinco. Otros futbolistas claves para Funes han subido también en el valor de mercado, como han sido Adrián Niño, con dos, Joaquín Muñoz, con 1,50 o Aaron Ochoa, con 800 mil euros. En mayor o menor medida, diferentes jugadores han crecido en este aspecto.

El Málaga mira al mercado de fichajes con un Loren que tiene clara sus preferencias

La apuesta de Loren Juarros parece clara en este mercado de fichajes, que pasa por seguir teniendo en la plantilla a la gran mayoría de jugadores que le han dado al Málaga el ascenso a Primera División. Más allá de salidas como la de Javi Montero, el resto de futbolistas que han dicho adiós han tenido poco protagonismo con Funes esta temporada. Sin embargo, hay posiciones que el club debe reforzar este verano tras lo visto el pasado curso.

Una de ellas es la del lateral izquierdo, para liberar a un Rafita que jugó la anterior temporada en esa posición siendo diestro, por lo que Loren lo dejó claro: "Rafita es lateral derecho. Con Puga, serán los dos laterales derechos. Rafita ha demostrado que puede jugar en la izquierda, pero no es nuestro pensamiento". Por ello, el interés del Málaga en Manu Sánchez es real de cara a este mercado de fichajes.