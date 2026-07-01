Loren Juarros deja claro el plan del Málaga con jugadores claves: "El ascenso ha permitido eliminar ciertos fantasmas"

El director deportivo del Málaga confirma sus intenciones de cara al mercado, tanto por los fichajes como por las salidas: "Estar en Primera División te da un mayor abanico de posibilidades"

El Málaga sigue activando el plan diseñado en el mercado de fichajes, tanto en el apartado de entradas y salidas. En este sentido, Loren Juarros ha comparecido en el día de hoy en la sala de prensa para hablar de todo tipo de detalles sobre la situación de alguno de los jugadores de la plantilla con un futuro incierto. Uno de ellos es el de Dotor, que se ha confirmado su vuelta al Celta de Vigo tras finalizar su cesión en el conjunto de Funes.

Loren Juarros: "Estar en Primera te da un mayor abanico de posibilidades"

De esta manera, Loren Juarros se refirió a la situación de Einar Galilea, Eneko Jauregi y Luismi: "Son diferentes situaciones. La intención es prolongar la continuidad de Einar en el Málaga. Eneko se desvincula, le conocemos bien y sabemos lo que nos puede dar. Tenemos una base muy importante de jugadores y darles continuidad va a ser la premisa fundamental. Con respecto a Luismi, termina contrato, pero su situación la comunicará él mismo. Hemos hablado con su entorno y él mismo comunicará lo que tenga que decir".

Sobre el plan del Málaga en el mercado de fichajes, Loren Juarros apuntó que "el mercado dirá hasta dónde podemos llegar. Estar en Primera te da un mayor abanico de posibilidades. Tenemos jugadores como Ramón o Haitam, que esperamos que se incorporen bien. Tenemos que hacer la mejor plantilla posible. Hay que tener tranquilidad y no tomar decisiones precipitadas. Será una temporada dura".

Loren Juarros: "No tenemos ninguna noticia negativa y las conversaciones han sido favorables"

Por otro lado, Loren Juarros comentó si el ascenso ha ayudado a retener a algunos futbolistas: "Seguridad en el mundo del fútbol, la justa. Tenemos conversaciones con jugadores y representantes. El ascenso ha permitido eliminar ciertos fantasmas. No tenemos ninguna noticia negativa y las conversaciones han sido favorables. El club quiere evitar la salida de jugadores con potencial. Tenemos la sensación de que estos chicos quieren jugar en el Málaga".

El director deprotivo del Málaga valoró la situación con Carlos Dotor: "Dotor vuelve a su club. Su rendimiento ha sido claro y estamos en ello, pero pertenece a un club y tiene dos años de contrato. Vamos a ver qué puede pasar". Sobre la portería dejó claro que "no hay duda, tenemos claro que estarán Alfonso y Carlos. La portería está bien ocupada".

Loren Juarros deja clara sus intenciones con Rafita y Puga

Otra de las posiciones claves se encuentran en los laterales, a lo que Loren Juarros, que se fija en la Real Sociedad, volvió a responder de manera tajante: "Rafita es lateral derecho. Con Puga, serán los dos laterales derechos. Tenemos que tener esas parejas que se discuten. Rafita ha demostrado que puede jugar en la izquierda, pero no es nuestro pensamiento».

Sobre Eneko, Loren, que dijo adiós a Javi Montero, afirmó que "termina contrato. Pero la figura del tercer delantero tiene que tener paciencia y no es fácil. Eneko le conocemos bien y le conoce bien el míster, tenemos la posibilidad de que en algún momento se dé, pero miraremos las opciones que tenemos".

Loren Juarros: "Podemos traer experimentados o jóvenes que sigan creciendo aquí"

Loren Juarros se refirió también al futuro de Adrián Niño, Dani Sánchez y Juanpe: "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Su pensamiento está aquí. Dani Sánchez tiene contrato y arrancará con nosotros. Veremos un poco qué situaciones salen y cómo viene él. Tuvo que soportar el hecho de que Rafita jugase en la izquierda. Dani es jugador del Málaga. Juanpe está con la lesión y tiene contrato, de inicio continuará aquí".

Por último, Loren Juarros siguió dando detalles del plan en el mercado: "Ir tapando huecos con las decisiones que hemos tomado. Valorar posiciones en las que tenemos que dar mayor solvencia. Veremos si esos jugadores que te dan solvencia son accesibles. Tenemos jugadores jóvenes. Podemos traer experimentados o jóvenes que sigan creciendo aquí. Tenemos que poner muchas cosas y saber cuántos y cómo son".