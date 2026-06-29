El del Málaga, un ascenso que no sólo repercutirá en La Rosaleda; también en la ciudad

ESTADIO Deportivo ha hablado con Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), que nos ha explicado el impacto a nivel económico que implicará para la ciudad el ascenso del club a Primera División: "Supone entrar en una dimensión completamente diferente"

El Málaga logró el ascenso a Primera División tras una temporada muy complicada. El partido ante el Almería del pasado 20 de junio quedará marcado para la historia del club. Tras ello, la entidad trabaja en diferentes aspectos con el equipo de regreso a la máxima categoría del fútbol español, lo que va a suponer un importante impacto en la economía del mismo, así como en la de la propia ciudad.

Por ello, ESTADIO Deportivo ha querido hablar con Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, para analizar lo que va a suponer para la ciudad este ascenso del club a Primera División, en lo que no hay dudas que será "entrar en una dimensión completamente diferente". Además, el presidente de la CEM ha dejado claro que "el impacto económico va a ser seguro y se va a notar con rapidez".

El Málaga dispara su impacto económico con el ascenso a Primera División

El impacto económico del Málaga va a afectar directamente en el club en una serie de aspectos, como son los derechos de televisión, aumento del "matchday", de la masa social y de la venta del Merchandising. Además, sectores como el de la hostelería, restauración y comercio local notarán la mejoría en este sentido. Otro de los aspectos claves será la dinamización del turismo de fin de semana (turismo deportivo).

Según un estudio realizado por el Colegio de Empresarios de Málaga, el impacto económico de un club en Primera División es de entre 55 a 80 millones de euros al año. Sin embargo, todo ello dependerá de la clasificación de la tabla, mayor inversión en cantera y en la modernización de La Rosaleda.

Derechos TV: +32-35 M€

Patrocinios: +6-8M€

Ticketing: +4-5M€´

Turismo y hostelería: +6-8M€

Empleo y servicios: +3-4M€

Javier González de Lara: "El ascenso del Málaga va a tener un impacto económico y empresarial muy importante"

En la misma línea lo explica Javier González de Lara en ESTADIO Deportivo: "El ascenso del Málaga CF a Primera División es, sin duda, una magnífica noticia para la ciudad y para toda la provincia. Estamos hablando de un club histórico que vuelve al lugar que merece y que ha generado una enorme ilusión entre los malagueños. Pero, además de esa alegría y de todo lo que significa desde el punto de vista social y deportivo, es evidente que también va a tener un impacto económico y empresarial muy importante".

Además, el presidente de la CEM afirma que "estar en Primera División supone entrar en una dimensión completamente diferente. Para el propio club, naturalmente, porque van a crecer de forma muy significativa los ingresos por derechos audiovisuales, patrocinios, abonos, taquillas o actividad comercial. Pero también para la ciudad, porque ese efecto no se queda únicamente dentro del Málaga CF, sino que se traslada a muchos otros sectores".

Javier González de Lara: "La presencia del Málaga en Primera va a dar una exposición continuada a la ciudad"

Por otro lado, Javier González de Lara habla de un aspecto importante: "Cada partido va a atraer a aficionados y visitantes, especialmente cuando vengan equipos con una gran capacidad de movilización. Eso significa más actividad para los hoteles, los restaurantes, los comercios, los transportes y, en general, para todas aquellas empresas vinculadas al turismo y a los servicios".

El presidente de la CEM apunta a que "también habrá una entrada clara de visitantes y de recursos procedentes de fuera. Y luego hay otro aspecto que es muy importante, que es el de la visibilidad. La presencia del Málaga CF en Primera División va a dar a la ciudad una exposición continuada, tanto en España como en el ámbito internacional. Málaga cuenta ya con una marca muy potente y con una magnífica reputación como destino urbano, cultural y vacacional".

Javier González de Lara: El impacto económico va a ser seguro y se va a notar con rapidez"

Javier González de Lara aclara que "ahora puede reforzar también su dimensión deportiva, con el fútbol y el baloncesto compitiendo al máximo nivel. El impacto económico va a ser seguro y se va a notar con rapidez. Ahora bien, el verdadero reto no es solamente subir, sino mantenerse. Un ascenso genera ilusión y actividad de forma inmediata, pero lo realmente importante es construir un proyecto sólido, estable y capaz de consolidarse en Primera División durante muchos años".

Por último, el presidente de la CEM cierra detallando que "esta nueva etapa tiene que servir para fortalecer al Málaga CF desde el punto de vista deportivo, económico e institucional, y también para avanzar en una cuestión tan importante como es la gobernanza del club. Estamos ante una oportunidad extraordinaria para reconstruir y consolidar una entidad que es un símbolo de Málaga, que genera sentimiento de pertenencia y que puede contribuir de una manera muy importante a la promoción y al desarrollo de la ciudad y de la provincia.”