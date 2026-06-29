Mundial 2026 | Partidos de hoy lunes 29 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan Brasil - Japón y Alemania - Paraguay

Este lunes 29 de junio será un día en el que tan solo se disputen dos encuentros, el segundo y el tercero de los dieciseisavos del Mundial y que medirá a Brasil ante Japón y a Alemania ante Paraguay

El Mundial 2026 que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, llega este lunes 29 de junio al segundo día de los dieciseisavos de final. El pasado 18 de junio dieron comienzo las rondas finales, esta de dieciseisavos es la primera vez que se disputa en este Mundial al haber 48 selecciones, y lo hizo con el choque entre Sudáfrica y Canadá que pudieron disfrutar en vivo y online en ESTADIO Deportivo.

Horario y dónde ver los partidos del 29 de junio del Mundial

El 29 de junio solo se disputarán dos encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Brasil y Japón abrirán las hostilidades con un partido que recuerda a cierta serie de dibujos animados como era Oliver y Benji. Le seguirá el choque de estilos entre Alemania y Paraguay para al finalizar ambos encuentros, convertirse en el segundo y tercer equipo que certifican el pase a octavos de final.

Horario y dónde ver en tv el Brasil - Japón de dieciseisavos de final del Mundial

El partido entre Brasil y Japón será el segundo de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial y se disputará este lunes 29 de junio a partir de las 19:00 horas en el NRG Stadium de Houston. El choque podrá seguirse en televisión a través de La 1 de Televisión Española, RTVE Play, DAZN y Movistar Plus+. Además en ESTADIO Deportivo, desde dos horas antes de que empiece el partido, podrá seguir la previa y posteriormente el minuto a minuto entre Brasil y Japón. Luego podrá leer la crónica del mismo y las noticias más interesantes que depare este duelo.

Horario y dónde ver en tv el Alemania - Paraguay de dieciseisavos de final del Mundial

El tercero de los partidos de los dieciseisavos del Mundial 2026 se disputará a partir de las 22:30 y medirá a Alemania ante Paraguay. En el Gillette Stadium, los de Nagelsmann se medirán a una Paraguay que se clasificó para esta ronda como la séptima mejor tercera de los 12 grupos. Alemania en cambio terminó primera en el grupo E aunque su derrota en la última jornada ante Ecuador dejó un sabor de boca agridulce para el combinado teutón. El duelo podrá seguirse en televisión a través de DAZN y Movistar Plus+. Además en ESTADIO Deportivo podrá leer la crónica del duelo entre teutones y paraguayos que servirá para certificar al tercer clasificado para los octavos de final.