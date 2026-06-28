Utrera cuenta las horas para la llegada de Ceballos al Betis: "En su momento no le hizo ningún favor al club, pero la afición es benevolente"

ESTADIO Deportivo se ha desplazado a la localidad del centrocampista sevillano para conocer las sensaciones de sus vecinos acerca de la más que posible llegada al Betis, siendo esta una oportunidad única para regresar al equipo que le formó

Los béticos están repitiendo un patrón en estas últimas horas, y ese es el de recargar constantemente la web de ESTADIO Deportivo para ver si hay novedades al respecto de Dani Ceballos y su más que posible llegada al club de las trece barras. El culebrón de todos los veranos verá su fin y todo apunta a que tendrá un final feliz para una entidad que afronta una temporada de ensueño, con el aliciente de poder disputar la máxima competición continental. Desde que se marchó al Real Madrid, varios han sido los momentos donde parecía que la llegada podía llegar a hacerse, aunque en esta ocasión ya se ha dado el paso definitivo.

El centrocampista sevillano, a pesar de no haber sido un fijo en los esquemas del equipo blanco, ha aprovechado sus oportunidades y ha podido tener un buen rendimiento cada vez que ha tenido la ocasión; llegando a ser uno de los reclamados en un centro del campo que ha estado conformado por nombres como Modric o Kroos. Casi nada. Con 29 años, su llegada al Real Betis potenciaría un sector del campo clave en los esquemas de Manuel Pellegrini. Ahora queda el acuerdo definitivo entre las partes pero, si dos quieren que se produzca...

En ESTADIO Deportivo, para poder conocer las pulsaciones de sus paisanos, nos hemos desplazado a la Peña Bética de Utrera donde hemos podido charlar con varios miembros de la misma. Con más de 50 años de historia, y 300 socios en su haber, este es el punto de encuentro de los béticos de esta localidad que deciden vivir su beticismo desde este lugar tan especial. Es hasta curioso saber que hasta hay sevillistas que son socios de esta peña, una muestra de lo que realmente debe significar el fútbol en la provincia de Sevilla.

Mucha ilusión por la llegada de Ceballos

La ilusión por recibir a uno de sus paisanos ilustres es máxima. Dani Ceballos, por su calidad y muestras de amor a su tierra, se ha ganado el corazón de todos los utreranos y ven esta oportunidad como la ocasión ideal para que pueda triunfar en el equipo de su infancia. "Muchas ganas, hace tiempo que tenía muchas ganas de que viniera Ceballos a su pueblo. Ha ido también haciéndose mayor, preparándose. Cada vez está jugando mejor y viene más fuerte. Este es el momento de que se venga al Betis. Ya nos lo traeremos a la peña, que teniéndolo en el Betis ya nos lo traeremos a la peña más veces", declaró.

Muchos ya son los que piensan en lo que podría aportar el sevillano, conformando un centro del campo de garantías para Pellegrini. "Sería extraordinario, porque le daríamos una calidad al centro del campo buenísima. Y para mí, muy bien. Es un muchacho muy bueno aquí y muy bien recibido".

Su salida del Betis, algo ya 'olvidado'

Uno de los aspectos que algunos béticos recuerdan es el episodio de su salida del club verdiblanco, siendo motivo de críticas las formas en la que se hizo el movimiento. Un peñista quiso recordarlo, aunque también destacó a la afición verdiblanca. "A ver, en primer lugar, decir Ceballos es mentar a Utrera, ya que es la bandera. En su momento no le hizo ningún favor al Betis. Pero la afición es benevolente y lo acoge con los brazos abiertos", comentó.

Otro también destacó ese hecho, aunque con la esperanza de que todo quedó atrás. "Es un buen jugador y a ver si da la sorpresa. Cuando se fue, la afición se enfadó con él. Pero bueno, él tiene ese toque de Betis. Y esperemos que si viene, que lo dé todo".

La posibilidad de un centro del campo con Isco y Dani

Ahora hay que dar rienda suelta a la imaginación y a los sueños. ¿El regreso de la dupla Isco-Ceballos? La ilusión que pasa ahora por la cabeza de muchos béticos. "Si Dani Ceballos empieza a hacer de las suyas junto con Isco Alarcón podemos ver un Betis grande y que va a asustar en Europa. Está poniendo mucho de su parte para venir al club de su vida, al club que ama y donde tiene a su gente".

"Se está haciendo su gran casa aquí en Utrera. Le gusta mucho jugar al pádel y lo puedes ver en cualquier sitio de aquí jugando al pádel, integrado con la gente de Utrera. Ha sido un niño de Utrera y aquí se le quiere", finalizó.