Rafa Jódar ya tiene rival y fecha para debutar en Wimbledon y a Jannik Sinner demasiado pronto

Jódar se ha recuperado finalmente y debutará en Wimbledon ante un tenista local, famoso por una serie televisiva

Rafa Jódar ha superado finalmente su lesión abdominal y jugará el cuadro final de Wimbledon 2026, cuyo sorteo ha tenido lugar este viernes en la capital británica.

El jugador madrileño ya sabe contra quién jugará y cuándo, así como el duro camino que le espera a partir de la cuarta ronda. Jódar ha quedado emparejado en su debut en la hierba de Wimbledon con un jugador invitado, el británico Felix Gill, una joven promesa del tenis inglés al que veremos próximamente en Andalucía, ya que aparece en la lista de inscritos del ATP Challenger de Pozoblanco que se juega dentro de unas semanas.

Gill, a sus 23 años, ocupa actualmente el puesto 220 de la ATP, es zurdo y llega de jugar la segunda ronda de Eastbourne, por lo que tendrá un mayor recorrido sobre hierba que Jódar, que ha tenido que renunciar tanto a Queen's como al propio Eastbourne por su lesión en el abdomen.

El tenista británico ha alcanzado este mismo año su primera final de un torneo ATP Challenger, en Pune (India), pero es un jugador muy mediático en el Reino Unido, ya que se convirtió en estrella de la televisión después de que la federación británica de tenis (LTA) le seleccionara como uno de los protagonistas principales de la serie documental 'Beyond the Baseline', que muestra los sacrificios cotidianos que deben hacer los jóvenes tenistas que intentan dar el salto al circuito de élite.

Jannik Sinner, en octavos de final

El hecho de que Jódar estuviera entre los 24 primeros cabezas de serie hacía que evitara a los ocho mejores hasta los octavos de final, pero ahí no ha tenido fortuna, ya que si llega a esa cuarta ronda se enfrentaría, previsiblemente, a Jannik Sinner.

El número uno del mundo debuta con el serbio Miomir Kecmanovic el lunes, abriendo la pista central de Wimbledon a las 13:00 horas. Por su mismo lado del cuadro va el serbio Novak Djokovic, que debuta ante el chino Wu.

El hecho de ir por la parte alta del cuadro, que es la misma de Sinner, asegura el debut de Rafa Jódar en la jornada del lunes, aunque el horario no se conocerá hasta el fin de semana.

Suerte dispar para el resto de españoles en Wimbledon

Sobre el resto de españoles participantes en este torneo del Grand Slam, la Armada parte con siete jugadores que han tenido suerte dispar y han quedado emparejados de la siguiente forma. Alejandro Davidovich, el otro cabeza de serie español, empezará ante el verdugo de Sinner en Roland Garros, el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Con su hermano, Fran Cerúndolo, que viene de ganar Queen's, se cruza Jaume Munar. Tampoco ha tenido suerte Roberto Bautista en su último Wimbledon, ya que se enfrenta al brasileño Joao Fonseca. Pablo Carreño, por su parte, se las ve con el canadiense Denis Shapovalov.

Entre los jóvenes, Martín Landaluce se cruza con el coreano Soon Won, que derrotó este jueves al también madrileño Alejandro Moro en la última ronda de la previa; y Dani Mérida se enfrenta al argentino Camilo Ugo Carabelli