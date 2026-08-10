Dani Mérida, la nueva estrella del tenis español, sobre los motivos de su explosión. "Empecé casi en el Top 200 del ranking..."

El tenista madrileño sigue la estela de su amigo Rafa Jódar y se ha situado entre los ocho mejores en el Master 1.000 de Montreal

Aunque Rafa Jódar se lleva todos los focos, hay otro español que está llamando a la puerta del estrellato este año y que, desde el puesto 165 del mundo, se ha metido entre los 40 mejores del ránking Mundial.

Dani Mérida sorprendió la misma semana en la que Jódar estrenó su cuenta de títulos en Marrakech al jugar la final de Bucarest llegando desde la previa. Aquello le valió para entrar en el Top-100. Y hace apenas tres semanas también se estrenó como campeón de la ATP en Umag. Al Master 1.000 de Montreal llegaba sin haber ganado aún un partido en pista rápida en el ATP Tour y, de momento, ya está en cuartos de final.

“Creo que los jugadores jóvenes estamos con hambre. Llegamos aquí al 100% de motivación y es lo que está pasando ahora mismo. Creo que tenemos jugadores jóvenes increíbles, que están muy motivados y hay muy buen nivel”, afirma el madrileño tras ganar a Griekspoor y clasificarse para cuartos de final del torneo canadiense, una ronda que está plagada de jóvenes con los Shelton, Jódar, Tien, Mensik, Fils, él mismo...

La clave del subidón de Dani Mérida

El tenista español llevaba mucho tiempo llamando a la puerta de los grandes torneos, pero no se daba el resultado esperado. A mediados del pasado año alcanzó su primera semifinal en un Challenger, en julio ganó su primer título, en Pozoblanco, y entró en el Top-200. Y, desde entonces, no ha parado de crecer. Hay una frase que siempre dice, que decía cuando dio ese salto en Challenger y que ahora ha repetido cuando ganó a Griekspoor y se metió en cuartos en Montreal: "Sabía que tenía el nivel, pero me faltaban jugar partidos de este tipo".

Ahora ya juega de continuo y se demuestra que lo que pensaba es real. "Siento que estoy jugando muy bien en Montreal. Estoy contento con el nivel durante toda la semana. He estado mucho tiempo luchando y ahora que estoy jugando a este nivel quiero dar el 100%. Me exijo mucho dentro de la pista para intentar dar el máximo porque sé lo que cuesta", señala.

Mérida, con los pies en el suelo

Pese a todo también tiene los pies en el suelo, sabe de donde viene y lo difícil que es llegar donde lo ha hecho en un periodo tan corto de tiempo y con sólo 21 años. “Creo que esta temporada está siendo increíble. Empecé casi en el Top 200 del ranking. Empecé a subir mucho y creo que, a nivel mental, fui creyendo mucho más en mí mismo. El tenis ya lo tenía, porque venía jugando bien tanto el año pasado como al inicio de éste. Así que empecé a creer más en mí”, afirma como principal motivo por el que ha elevado tanto su nivel como para ganar a Top-30.

Es algo que comparte con un Rafa Jódar al que el pasado año se enfrentaba en el circuito ATP Challenger y ahora ve también entre los ocho mejores de un Master 1.000. “Para mí siempre es divertido. Cuando en España ves gente haciendo este tipo de resultados, así que ayuda a motivarme. Además, conozco a Rafa desde que teníamos cinco o seis años. Rafa es un muy buen chico fuera de la pista y somos muy buenos amigos. También Mantilla, Carlos... Somos muy buenos amigos. Es genial verlos cada semana y ver que tienen buenos resultados”, afirma sobre la generación española que llega y que viene pisando fuerte en el circuito.