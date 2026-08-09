Dani Mérida sigue imparable, barre al verdugo de Zverev, alcanza los cuartos de final en Montreal y el Top-40

El joven tenista madrileño se une a su paisano Rafa Jódar y se mete entre los ocho mejores en el Master 1.000 canadiense

Hace dos días entró por primera vez entre los 50 mejores del mundo, ahora ya sabe lo que es clasificarse para los cuartos de final en un Master 1.000 y, de momento, se ha situado provisionalmente como 40 del mundo. Y empezó el año como 165...

Después de ver lo que está haciendo en este 2026 Rafa Jódar, puede que no sorprenda, pero Dani Mérida es otro que se está marcando una temporada para recordar. El madrileño sigue haciendo historia en el Master 1.000 de Montreal y se ha metido entre los ocho mejores después de superar por 6-3 y 6-1, en una hora y 9 minutos, al verdugo de Zverev, el neerlandés Tallon Griekspoor.

Con ello, Dani Mérida ha subido ya más de 20 posiciones esta semana y se sitúa como cuarto mejor tenista español en el ránking mundial, sólo superado por Alcaraz, Jódar y Davidovich.

Lo ha hecho tras otra demostración y para confirmar que los triunfos ante Ugo Humbert o Alex Michelsen no eran casualidad. El tenista madrileño, que no había ganado aún un partido en pista rápida en el ATP Tour, ya suma cuatro victorias en Montreal, la última, la más cómoda de todas.

Dani Mérida frena la progresión de Griekspoor

Griekspoor llegaba crecido tras doblegar en rondas anteriores a Zverev, a Sonego y Matteo Arnaldi, pero se encontró con un rival sin fisuras, muy firme con su servicio y que, desde muy pronto, tomó la iniciativa en el juego y en el marcador.

Mérida presionó el servicio de su rival y acabó rompiendo su saque en el quinto juego. Con una gran seguridad en su servicio, el madrileño afrontó el final del set con mucha tranquilidad y lo cerró al resto, con un juego en blanco que dejó tocado al neerlandés.

Tanto que cuando éste volvió a ganar un juego ya perdía por 5-0 y se había despedido de toda posibilidad de ganar el partido. Al menos salvó la honrilla y evitó un 'rosco', pero Mérida no tuvo piedad y cerró el partido a continuación.

Mérida, listo para dar el gran golpe

"Llegué aquí sin ninguna victoria en pista rápida, pero sabía que tenía el nivel para competir contra esta gente, en este tipo de escenarios", señala un Dani Mérida que ha repetido en más de una ocasión este mensaje, pero que luego demuestra que lo dice porque es verdad. Está más que preparado para luchar en grandes escenarios.

El madrileño asegura estar "motivado al 100 %" para afrontar los cuartos de final, donde se enfrentará al estadounidense Learner Tien, quien ha derrotado por un doble 6-4 a Thiago Tirante.