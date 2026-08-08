Rafa Jódar deja sin palabras a todo un campeón de Grand Slam

Sitúan al tenista madrileño como una opción muy seria para ser alternativa de Sinner y Alcaraz en los próximos años

Rafa Jódar se juega ante Jiri Lehecka la opción de meterse entre los diez mejores del año. No le hace falta para hacer historia, porque lo que está logrando en este 2026 es algo impensable en un jugador que era el 800 del mundo hace poco más de un año.

A sus 19 años ya está entre los 15 mejores del ránking, ha llegado a cuartos de final de un Grand Slam y de un Master 1.000, ha llegado a la final de un ATP 500 y ha ganado un ATP 250, sólo ha perdido un partido en primera ronda en todo el año... Tiene tantos logros en un periodo de tiempo tan corto que lo han convertido en la revelación de la temporada.

De hecho, cuando no hace mucho se hablaba de posibles jóvenes que le pudieran plantar cara a los dos dominadores del tenis mundial, Sinner y Alcaraz, como es lógico, Rafa Jódar no se nombraba. Posiblemente ni lo conocieran. Ahora mismo está por delante de todos esos a los que sí nombraban.

A los Joao Fonseca, Jakub Mensik, Learner Tien, Alex Michelsen, Arthur Fils... el tenista de Leganés ya los mira por el retrovisor y, alguno, incluso, ya ha claudicado ante él en la pista.

Sinner advirtió pronto el jugador que venía con Jódar

No fue casualidad que Sinner, personalmente, viera uno de sus primeros partidos en Madrid. Había detectado el jugador que venía y al que se enfrentó pocos días después. Y el que aún no se había apercibido muy pronto lo supo.

Es el caso de todo un campeón de Grand Slam, como el neerlandés Richard Krajicek, quien cuando se le ha preguntado en Tennis365 por jugadores emergentes, aparte de reconocer que le "gustaba Fonseca", confirmó que descubrió a Rafa Jódar en el pasado Roland Garros y le impresionó.

“Jódar me gusta mucho; la gente se fija en él, pero quizás no lo suficiente todavía. Lo vi en el Abierto de Francia jugando contra Michelsen. Estaba sentado muy cerca y pude observar su forma de jugar, su mentalidad, la relación con su padre, su energía, también con el público. Estoy muy impresionado con este chico. Para mí, es increíble. Quizás sentiría lo mismo si viera a Fonseca jugar así de cerca", indica sobre los dos jugadores que cree capaces de poder pelear por las primeras posiciones del ránking en los próximos años.

Fonseca y Jódar, los preferidos de Krajicek

El que fuera campeón de Wimbledon no se queda sólo con estos dos, pese a que sean sus preferidos y abre el ramillete de posibilidades en una generación con mucho talento y un gran futuro en el tenis mundial.

“Jódar está realmente a la altura. Es, sin duda, uno de los mejores, junto con Fonseca y Mensik, por supuesto. Y también Learner Tien. (...) Y Ben Shelton, que es un poco mayor, tiene un saque potente, es zurdo y un estilo de juego algo diferente, así que si tú también eres un jugador un poco diferente, eso también ayuda”, sentencia el neerlandés