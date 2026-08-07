Rafa Jódar aniquila a Musetti y rompe otro techo en Montreal

El tenista madrileño supera a Musetti por segunda vez en seis días y se cita con Lehecka, uno de los dos jugadores con mejor ránking que él que quedan en competición en el Master 1.000 de Montreal

A una victoria del Top-10 de la Race, en octavos de final de otro Master 1.000 y con sólo dos jugadores con mejor ránking que él aún en competición en Canadá. Lo que está haciendo Rafa Jódar este año pasará a los anales de la historia. Si hace siete días logró remontar un igualado partido ante Lorenzo Musetti, esta vez no le hizo falta, simplemente le pasó por encima.

El tenista español ganó al italiano por 6-4 y 6-3 en 1 hora y 35 minutos y se metió, por cuarto Master 1.000 consecutivo, entre los dieciséis mejores en Montreal. Desde su aparición en el Top-100 en Miami siempre ha alcanzado esa ronda en los torneos de este nivel.

Ahora se enfrentará en octavos a uno de esos dos jugadores que tienen mejor ránking que él y que quedan en competición, el checo Jiri Lehecka. Sólo él y Ben Shelton, que aún debe jugar su partido de tercera ronda ante el belga Zizou Bergs quedan vivos ente los 15 mejores del ránking mundial.

Si en segunda ronda cayeron Zverev, Medvedev, Taylor Fritz o Cobolli, este jueves lo ha hecho el australiano Alex de Miñaur, que ha visto cómo el británico Cameron Norrie le remontaba.

Jódar se repone a un inicio errático

Ante Lorenzo Musetti, Jódar comenzó perdiendo tres bolas de 'break' y cediendo el saque (2-0 para el italiano), pero su reacción no se hizo esperar, equilibró pronto el marcador y aún logró otra rotura en el tramo final del set para hacerse con la primera manga.

La facilidad con la que ganaba el saque de su rival quedó patente en el inicio del segundo set, que empezó con un 'break' a favor del tenista de Leganés. Musetti reaccionó y le devolvió la rotura, pero Rafa Jódar ni se inmutó, ganó los dos juegos siguientes al resto y se situó 4-1 y saque. Aunque Musetti recuperó uno de esos 'breaks', sólo le dio para maquillar un marcador demasiado contrario como para poder remontarlo.

Musetti presiona sin premio

Jódar no bajó la tensión, se mostró muy concentrado pese a su ventaja y eso le permitió cerrar el encuentro. "Sabía que estaba jugando muy bien, pero él también estaba jugando a un gran nivel. Aunque iba un set arriba y 4-1, el resultado era un poco engañoso", analiza el madrileño, que supo mantener la sangre fría cuando Musetti le presionó.

Ante Lehecka, Jódar tendrá una nueva prueba de fuego. Nunca se ha enfrentado al checo, que viene de ganar al joven belga Alexander Blockx por un resultado similar (6-3 y 6-4) al suyo.

"Después me rompió el saque jugando un juego increíble con 4-2 y mantuvo el suyo. Creo que hice un muy buen trabajo recuperándome mentalmente después del 4-3, manteniendo mi saque y jugando puntos consistentes. Estoy muy contento con mi nivel al final del segundo set", reconoce el pepinero.