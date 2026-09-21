José Elías pone cifra a su candidatura al Barcelona: "Ahora es una ilusión: 75%"

El millonario, dueño de la Sirena, "cada vez está más convencido" de postularse a presidente del FC Barcelona

La junta directiva de Joan Laporta en el FC Barcelona logró el pasado viernes un amplio respaldo en una asamblea general de socios compromisarios clave para el futuro económico del club, que aprobó una ampliación de 300 millones de euros del crédito para finalizar las obras del Spotify Camp Nou y una emisión de bonos por valor de 210 millones para obtener liquidez. Laporta ve así respaldada la decisión de los socios el pasado mes de marzo, cuando le volvieron a elegir presidente del club. Por tanto, aunque queda bastante para las próximas elecciones, previstas para la primavera de 2031, puede que Laporta tenga un duro competidor: José Elías.

Este empresario multimillonario, fundador de la empresa Audax Renovables y de La Sirena, entre otras, fue uno de los apoyos financieros de Laporta en las elecciones de 2021, pero próximamente podría ser su rival. "Creo que es un buen momento ahora, porque Laporta no se puede presentar otra vez... entonces (el Barça) se queda como huérfano", decía Elías hace poco.

"Cuando toque. O sea, queda mucho tiempo todavía. Yo cada vez estoy más convencido. Pero es cierto que falta mucho tiempo. Y, claro, en cuatro o cinco años que faltan pueden pasar muchísimas cosas, ¿sabes? Yo sé lo que voy a hacer la semana que viene, pero de aquí a cuatro años... Claro, y puedo tener una ilusión. Pero ahora no pasa de ilusión. Y, hombre, ahora sí que estoy siguiendo más la actualidad del tal. La financiera, para saber qué voy a encontrar", explica en el podcast 'Más que Pelotas'.

Repreguntado sobre este asunto, José Elías matiza que su hipotética candidatura a presidente del Barça es "una ilusión" y que ahora mismo hay un "75%" de posibilidad de que se presente.

Hace unos meses ya dijo que "lo único que tienes que tener son buenos compañeros, ¿no? Rollo, que venga Carles Puyol, que venga Gerard Piqué... Bueno, que tengas un buen equipo, no es un tema de ir por ir. Hay que ir con un proyecto y con una ilusión".

José Elías, amigo de Enrique Riquelme

El empresario catalán es, además de seguidor azulgrana, "amigo personal" del presidente de COX, Enrique Riquelme, candidato en las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid en las que cayó ante Florentino Pérez. Tanto es así que José Elías ha confesado que "en alguna cena" han "fantaseado" con que uno sería presidente del Barça y otro del Madrid.

Con lo que es crítico Elías es con la parte económica de la gestión de Laporta. "Debiendo 4.000 millones, ya son 200 millones de intereses al año, y a eso hay que sumarle el capital. Estaré mucho más tranquilo cuando se conozca la realidad", critica.

"A esta directiva, futbolísticamente, no hay nada que reprocharle, pero económicamente no sé hacia dónde vamos. Eso es lo que me preocupa. Cada vez estoy más convencido, aunque de aquí a cuatro años pueden pasar muchas cosas. Estoy siguiendo la actualidad financiera para saber qué me puedo encontrar", concluye.