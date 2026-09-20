No todo fueron buenas noticias para el Barcelona ante el Sevilla: lesión confirmada y duro palo

Tras su cambio, las cámaras captaron a Christensen llorando en el banquillo del Sánchez-Pizjuán, consciente de que este nuevo contratiempo físico supone un freno ahora que estaba siendo importante para Hansi Flick

El FC Barcelona sumó ante el Sevilla FC su séptima victoria consecutiva en LaLiga, donde se está mostrando intratable. Un 'hat trick' de Raphinha, Pichichi del campeonato con 12 tantos, sirvió a los azulgranas parea remontar el tanto inicial de Fofana en el Sánchez-Pizjuán. Pero no todo fueron buenas noticias para Hansi Flick en el feudo nervionense.

Poco antes de cumplir el primer cuarto de hora de la segunda mitad, una acción con el sevillista Robbie Ure, Andreas Christensen pidió la asistencia del médico del primer equipo azulgrana tras, que solicitó rápidamente la sustitución del futbolista. Una jugada en la que el colegiado detuvo además el partido y cortó un peligroso ataque de Félix Correia, lo que provocó el enfado de Luis García Plaza.

El central danés ya sabía por entonces que se trababa de una nueva lesión y por ello se le vio muy afectado en el banquillo, incluso llorando. Y es que su calvario desde que arribó al club catalán le ha impedido gozar la continuidad deseada y ahora que por fin se había convertido en un habitual titular, le llega este nuevo palo.

El ex del Chelsea ya estuvo casi seis de baja la pasada campaña por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, mientras que el curso anterior sufrió una tendinopatía en el tendón de Aquiles izquierdo que le impidió jugar durante cinco meses.

El FC Barcelona confirma que estará varias semanas de baja

Esta vez, eso sí, la lesión no es tan grave. Pero Hansi Flick ya anunció tras el encuentro que "estará unas semanas fuera". Una sensación que se ha confirmado este domingo, tras someterse a las pruebas médicas oportunas, que han revelado el alcance de su dolencia.

Así, el FC Barcelona ha confirmado que Christensen se perderá las próximas semanas de competición por una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo. En el comunicado, el club azulgrana no detalla el tiempo de baja, informando tan solo de que la evolución de la lesión marcará su disponibilidad.

Aprovechará el parón para volver cuanto antes

La buena noticia, al menos, es que ahora llega un largo parón que le permitirá avanzar en su recuperación, pues obviamente no acudirá a la concentración de la selección de Dinamarca, por la cual había sido convocado.

Desde ya, su objetivo no es otro que volver a recuperar el buen nivel ofrecido en este arranque de temporada, en el que estaba siendo un jugador importante para Hansi Flick. De hecho, había partido como titular en cinco de los ochos encuentros oficiales disputados hasta la fecha, contando el estreno en Champions ante el Feyenoord. De los tres restantes, por su parte, solo se quedó sin jugar ante el Athletic, saliendo tras el descanso frente al Levante y en loa última media hora contra el Valencia, para un total de 492 minutos, siendo el sexto de la plantilla en este apartado pese a tener que salir antes de tiempo del césped del Sánchez-Pizjuán.