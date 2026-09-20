El enfado de García Plaza con Martínez Munuera por una acción que frenó al Sevilla

El colegido del encuentro entre el Sevilla y el Barcelona cometió un grave error que perjudicó a los de Nervión debido a una "mala colocación"

El Sevilla compitió ante un FC Barcelona insuperable en estos momentos. Los azulgranas se llevaron los tres puntos del Ramón Sánchez-Pizjuán gracias a un triplete del brasileño Raphinha, que lleva 14 goles en los ocho primeros partidos del curso. Los de Luis García Plaza hicieron un gran primer tiempo, con una buena presión que ahogó muchas veces al Barça, marchándose al descanso con empate a uno en el marcador.

La segunda parte fue distinta, con el Barcelona más agresivo. Raphinha volvió a marcar en el 52, pero cinco minutos después hubo una jugada polémica que pudo haber puesto de nuevo las tablas en el electrónico y que enfadó mucho al técnico sevillista.

Andreas Christensen se lesionó y el árbitro paró el partido cuando el Sevilla salía a la contra en una jugada prometedora. El danés acabó teniendo que ser sustituido por Gerard Martín, pero el daño para los nervionenses ya estaba hecho. Todo porque el colegiado, Martínez Munuera, no estuvo bien colocado y no observó que un jugador local se encontraba en una posición de peligro.

La cuenta Archivo VAR, especializada en polémicas arbitrales, explicó que Martínez Munuera se equivocó gravemente al detener el partido "en el momento en que el Sevilla lanzaba un ataque prometedor, tras sufrir Christensen una lesión muscular".

"La mala colocación del árbitro durante el ataque del Sevilla le impidió ver el arranque de Correa", añaden.

El enfado de Luis García Plaza por la jugada

El entrenador del Sevilla protestó bastante esa jugada, con gestos bastante elocuentes desde el banquillo, ya que claramente se trata de un error del árbitro en su forma de colocarse sobre el terreno de juego. El madrileño le pidió explicaciones a Martínez Munuera y luego fue sutil en sala de prensa, donde no quiso hablar sobre la polémica. "Prefiero que opinéis vosotros", dijo cuando le preguntaron sobre la acción en cuestión.

"Nada que comentar de la jugada de Christensen; es lo que ha pitado y ya está", añadió Luis García Plaza, que puso en valor la conexión entre el equipo y su afición. "Creo que la gente ve que el equipo tiene una manera de jugar clara, que va a tope y que tiene fe en lo que hace. Sabemos que la gente va a estar y está orgullosa de los jugadores", recalcó.

"Llevamos siete partidos, pasando Atlético y Barcelona. Creo que la pegada de los equipos es diferente. Estoy muy contento de mis jugadores. Ahora, a descansar y a seguir humildes. Y a disfrutar con la gente", concluyó.