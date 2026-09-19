Flick explica su apuesta por Livakovic y da la peor noticia con Christensen

Hansi Flick explicó tras la remontada del Barcelona ante el Sevilla sus decisiones más importantes del partido. El técnico azulgrana habló sobre la titularidad de Livakovic y confirmó que Christensen estará varias semanas de baja, aunque habrá que esperar a las pruebas médicas para conocer el alcance exacto

Hansi Flick salió satisfecho del Sánchez-Pizjuán después de que el Barcelona remontara al Sevilla (1-3) gracias a un hat-trick de Raphinha. El técnico alemán también habló de su decisión de dar la titularidad a Livakovic y confirmó que Christensen estará varias semanas de baja.

El Barcelona mantiene su pleno en LaLiga después de imponerse al Sevilla por 1-3 en el Sánchez-Pizjuán. Raphinha volvió a ser el gran protagonista con un hat-trick, pero el encuentro también dejó dos asuntos importantes para Hansi Flick: la apuesta por Dominik Livakovic en la portería y la lesión de Andreas Christensen.

El técnico alemán había mantenido el misterio durante toda la previa sobre quién ocuparía la portería después de la lesión de Joan García y el error cometido por Szczesny ante el Racing. Finalmente, Flick sorprendió dando la alternativa al guardameta croata, que debutó como titular con el Barcelona. Y después del encuentro explicó los motivos de su decisión.

Flick explica por qué eligió a Livakovic

La elección de Livakovic había generado expectación desde que se conoció el once. Flick había evitado confirmar en la previa quién jugaría, aunque había destacado que Szczesny conocía mejor la filosofía del equipo mientras que el croata todavía estaba en proceso de adaptación.

Finalmente, fue Livakovic quien apareció bajo los palos en Nervión. Antes del comienzo del partido, Flick ya había explicado a Movistar su decisión: "Lo hemos analizado todo. Pensamos que teníamos que cambiar en la portería y lo hemos hecho".

El croata respondió a la confianza con un estreno solvente en un escenario complicado. El Sevilla consiguió adelantarse en la primera mitad, pero el Barça terminó remontando y Livakovic pudo celebrar su primer triunfo como azulgrana. La decisión de Flick llega además después de que el técnico hubiera defendido públicamente a Szczesny tras su error ante el Racing. "Todos cometemos errores", había señalado el alemán antes del viaje a Sevilla.

Christensen, varias semanas de baja

La otra noticia importante para Flick está en el centro de la defensa. Andreas Christensen tuvo que abandonar el terreno de juego durante el encuentro y el técnico confirmó posteriormente que el danés estará varias semanas apartado de los terrenos de juego. "Estará de baja algunas semanas. Tenemos que esperar a mañana a las pruebas para saber la lesión", explicó Flick sobre el estado del central.

Christensen había comenzado el partido como titular junto a Pau Cubarsí y participó además en la jugada del primer gol del Barcelona, filtrando el balón que terminó recibiendo Raphinha antes de que el brasileño superara a Sangante y batiera a Vlachodimos. Su lesión obliga ahora a Flick a gestionar nuevamente una zona defensiva que ya ha sufrido diferentes modificaciones durante este inicio de temporada.

Raphinha vuelve a ser decisivo

En el apartado positivo, el Barcelona se marcha del Sánchez-Pizjuán con una nueva victoria y mantiene su pleno en el campeonato. Raphinha fue decisivo una vez más, marcando los tres goles azulgranas y liderando la remontada después del tanto inicial de Fofana.

El brasileño ya suma 12 goles en siete jornadas de LaLiga, una cifra que explica buena parte del espectacular arranque goleador del conjunto azulgrana. El Barça se marcha al parón de selecciones con los deberes hechos y con siete victorias consecutivas en el campeonato. Eso sí, Flick tendrá que estar pendiente ahora de la evolución de Christensen y de cómo regresa una plantilla que tendrá numerosos internacionales.